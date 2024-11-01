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Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

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OLAYIN GERÇEĞİ

Dün akşam saat 22.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1140 sokakta bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında yaşanan bir kavga sonucunda Mehmet Kara (60) ağır yaralandı ve bıçaklandı. Olay sonrası bıçaklayan kişiler hızla bölgeden kaçarken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekipler, hızla bölgeye intikal ederek güvenlik çemberi oluşturdu. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Kara’yı ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı.

SONUÇLAR VE YAKALAMALAR

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Mehmet Kara, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Kara’nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken, polis ekipleri şüpheliler F.M. (23) ve O.Ş. (16) tarafından bıçaklama eyleminin gerçekleştirildiğini belirledi. Şüpheliler, kısa bir süre içinde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

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