Bıçaklı Kavga: Atlas Çağlayan’ın Ölümü ve Şüpheli İfadesi

Cinayet olayı, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana geldi. İki grup, birbirlerini tanımadıkları halde bir kafeden çıkışta “yan bakma” sebebiyle karşı karşıya geldiler. Tartışma, kısa süre içinde bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

ATLAS ÇAĞLAYAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında 15 yaşındaki E.Ç., üzerindeki “sustalı” olarak adlandırılan bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralı olarak olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çağlayan, burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olay sonrası, polis ekipleri tarafından hızla yakalanan şüpheli E.Ç., bıçak ile birlikte gözaltına alındı. Yargı önüne çıkarılan E.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

E.Ç.’nin savcılık ifadesinde, olay anını şu şekilde anlattığı öğrenildi: “Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y. ve M. isimli arkadaşlarımla birlikte Güngören’deki bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla kafeden çıkarken başka bir grup tarafından küfretilerek tehdit edildim. Ben de üzerimdeki bıçağı çıkararak salladım ve karnına bir kez vurdum.”

BICAKLA İLGİLİ İFADELER

Olay sonrası, E.Ç., bıçağı yanında bulunan arkadaşına verdiğini iddia etti. “Arkadaşım A.A.H. bıçağı vermemi istedi, ben de verdim. Kafedekiler bıçağı yere atmasını söyledi. O da yere attı” açıklamasında bulundu. Polisin gelmesi üzerine kafede yakalandığını belirten E.Ç., bıçağın ekipler tarafından alındığını ifade etti.

ATLAS’I TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

E.Ç., Atlas Çağlayan’ı daha önce tanımadığını belirterek tüm suçlamaları “anlattığı haliyle” kabul ettiğini kaydetti.