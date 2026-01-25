Bilal Erdoğan Su Olayının Perde Arkasını Anlattı

Bilal Erdoğan, yakın zamanlarda Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer’in “Zû Şan” (Önemli Kişiler) programında konuk olarak yer aldı. Röportajın henüz tamamı yayınlanmazken, kesitler paylaşılıyor. Son olarak, Bilal Erdoğan’a 2023 genel seçimleri öncesinde yaşanan ‘su’ olayı hakkında sorular yöneltildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2023 tarihinde seçim çalışmaları çerçevesinde Hatay’a yaptığı ziyarette, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte bir parkta oturuyordu. Bu sırada koruması tarafından Erdoğan’a su uzatıldı fakat Cumhurbaşkanı bunu reddetmişti. Bilal Erdoğan’ın devreye girip aynı suyu uzatmasıyla Erdoğan bu kez suyu içmişti. Bu olay, hem geleneksel hem de sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

SU OLAYININ PERDE ARKASI

Katar medyası Atheer, iki buçuk yıl sonra bu görüntünün arka planını Bilal Erdoğan’a sordu. Bilal Erdoğan, “Ailem babamın yanında olmamı istedi” diyerek, bu süreci ilk kez anlattı. “Elbette bir evlat ile anne-baba ilişkisi arasında güven olmalıdır. O seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanımızla 2 ay kadar zaman geçirmiştim. Ailemizin de böyle bir beklentisi vardı. Bu benim için hem bir görev hem de bir zevkti” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNCELİK

Bilal Erdoğan, konuya ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu, bunların bazıları güvenlik ve sağlıkla ilgili olduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımız sağlığına dikkat etmesi gereken bir dönemde. Diğer insanlar, Cumhurbaşkanımıza ‘Hayır’ diyemediği zamanlarda onun sağlık durumuna dikkat etmemiz gerekiyor” dedi. O, “Oğlu olarak bu riski göze alabiliyorum. ‘Şimdi bunu istemeseniz daha iyi olur, onun yerine bunu versek daha uygun olur’ diyebiliyorum” şeklinde konuştu.

KABUL EDİLEBİLİR RİSKLER VE DİKKAT

Cumhurbaşkanına ikram edilen şeylere de değinen Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımıza ikram edildiği zaman, insanlar evlerinden bir şeyler yedirmek istiyor, Cumhurbaşkanımız da sorgusuz sualsiz kabul etmek istiyor” ifadelerini kullandı. “Bu düzeyde bir insan için kolay kabul edilebilir bir risk değil. Her durumda dikkatli olunması gerekiyor. Orada da bunların hepsinin döndüğü bir an yakalandı kameraların önünde” diye ekledi. Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın uzun yıllar siyaset yapabilmesi için sağlığına ve güvenliğine önem verilmesi gerektiğini, aile olarak da bu konuda hassas davrandıklarını vurguladı.