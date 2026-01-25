Uyuşturucu Soruşturmasında Ebru Gülan İfadesini Verdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLU EBRU GÜLAN İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ebru Gülan, 20 Ocak tarihinde ifade sundu. Bu dosya kapsamında, Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz da tutuklanmıştı. Gülan, ifadesinde uyuşturucu kullanımı, yer temini ve fuhuş gibi birçok konuya dair ayrıntılara yer verdi.

MEHMET AKİF ERSOY’UN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gülan, ifadesinde 2017 yılında ablasının kaybolduğunu ve daha sonra Kuzey Irak’tan kendisini aradığını dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Erbil’e gittiğini belirten Gülan, burada Ersoy’un bir savcıyla telefon görüşmesi yaptığını ve ablasının Türkiye’ye dönerek itirafçı olması konusunda telkinde bulunulduğunu iddia etti.