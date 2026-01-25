Uyuşturucu Soruşturmasında Ebru Gülan İfadesini Verdi

uyusturucu-sorusturmasinda-ebru-gulan-ifadesini-verdi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLU EBRU GÜLAN İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ebru Gülan, 20 Ocak tarihinde ifade sundu. Bu dosya kapsamında, Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz da tutuklanmıştı. Gülan, ifadesinde uyuşturucu kullanımı, yer temini ve fuhuş gibi birçok konuya dair ayrıntılara yer verdi.

MEHMET AKİF ERSOY’UN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Gülan, ifadesinde 2017 yılında ablasının kaybolduğunu ve daha sonra Kuzey Irak’tan kendisini aradığını dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Erbil’e gittiğini belirten Gülan, burada Ersoy’un bir savcıyla telefon görüşmesi yaptığını ve ablasının Türkiye’ye dönerek itirafçı olması konusunda telkinde bulunulduğunu iddia etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.
Gündem

Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de elektrik direğindeki patlamalar yangın çıkardı, mobilya atölyesi alevler içinde kaldı ve tamamen yandı.
Gündem

İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da masaj salonları ve kumarhanelere yönelik denetimlerde 2 fuhuş şüphelisi ile 35 kumar şüphelisi gözaltına alındı. 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin TL ceza kesildi.
Gündem

Kumyaka’da Metan Gazı Faciasında Efe Hayatını Kaybetti

Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde bir baba ve oğlu, zeytinlikteki kuyuya girdiğinde metan gazı nedeniyle bayıldı. Olay, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Gündem

Fenerbahçe’de Musaba’dan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe'nin oyuncusu Anthony Musaba, kazanma isteğine vurgu yaparak, panik yaratacak bir durum bulunmadığını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.