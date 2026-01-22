Bilal Hancı’nın Uyuşturucu İfadesi Gündem Oldu

Bilal Hancı Uyuşturucu Operasyonu ile Gündeme Geldi

‘Kafalar’ isimli YouTube kanalı aracılığıyla tanınırlığını artıran sosyal medya fenomeni Bilal Hancı son günlerde bir uyuşturucu operasyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Hancı’nın ifadesi literatüre geçti. Ünlü fenomen, yasaklı madde kullandığını belirterek, “2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.” ifadelerini kullandı.

Bilal Hancı’nın ifadesinin ardından eski eşinin de sert açıklamada bulunması dikkat çekti. Esin Çepni, evlilikleri süresince yaşadıkları sorunları gözler önüne sererek içsel mücadelelerini açıkça dile getirdi.

Fahrettin Uçar İnşaat Alanında Bulundu

Kütahya'da iki gündür kayıp olan Alzheimer hastası 71 yaşındaki Fahrettin Uçar, inşaat işçileri tarafından bulunarak kurtarıldı.
Nusaybin’deki Cinayet Şüphelisi Cezaevinde İntihar Etti

Mardin'de cinayete kurban giden Sümeyye Khaled Abira ve ablası Süheyla Özdaş’ın şüphelisi Muhiddin Bağlan, tutuklu olduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son verdi.
Kapadokya’da Atlı Jandarma ile Güvenlik Sağlanıyor

Kapadokya'daki atlı jandarma birlikleri, Türkiye genelinde olduğu gibi bölgedeki emniyet ve asayişin sağlanmasında kritik bir rol oynuyor.
Kenevir Üretim İzinleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı

Samsun'da lif ve tohum amacıyla kenevir üretimi için 1 Ocak–1 Nisan 2026 tarihleri arasında üreticilerin gerekli izin ve kayıt işlemlerini tamamlaması zorunlu. Aksi halde başvurular kabul edilmeyecek.
Ordu’da Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Son 10 gün içinde aralıklarla süren kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor; Akkuş'un üst kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

