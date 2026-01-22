Bilal Hancı’nın Uyuşturucu İfadesi Gündem Oldu

Bilal Hancı Uyuşturucu Operasyonu ile Gündeme Geldi

‘Kafalar’ isimli YouTube kanalı aracılığıyla tanınırlığını artıran sosyal medya fenomeni Bilal Hancı son günlerde bir uyuşturucu operasyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Hancı’nın ifadesi literatüre geçti. Ünlü fenomen, yasaklı madde kullandığını belirterek, “2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım.” ifadelerini kullandı.

AÇIK AÇIK ANLATTI

Bilal Hancı’nın ifadesinin ardından eski eşinin de sert açıklamada bulunması dikkat çekti. Esin Çepni, evlilikleri süresince yaşadıkları sorunları gözler önüne sererek içsel mücadelelerini açıkça dile getirdi.