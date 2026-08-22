Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 20 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak ve yerleştirme işlemleri doğrudan 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, tüm pozisyonlar için başvuru sürecinde belirlenen genel ve özel şartları taşımak zorunda.

ON BİR FARKLI POZİSYON İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI

Üniversite bünyesinde büro personeli, destek personeli, sağlık teknikeri, avukat ve mühendis kadroları için alım yapılacak. Büro personeli için ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik iki ayrı kontenjan açıldı. Ön lisans mezunları için 2, lisans mezunları için 4 personel alınacak.

Destek personeli alımı ortaöğretim mezunları arasından yapılacak. Bu kapsamda erkek adaylar için 3, kadın adaylar için de 3 kontenjan ayrıldı. Destek personeli adaylarının temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ile dağıtım ve taşıma işlerini yürütebilmesi gerekiyor.

Sağlık alanında ise iki farklı tekniker kadrosu bulunuyor. Ağız ve Diş Sağlığı programından mezun olanlar için 2 kontenjan ayrıldı. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri mezunları için de 1 pozisyon açıldı. Bu personeller Diş Hekimliği Fakültesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapacak.

Hukuk Fakültesi mezunları için 1 avukat kadrosu mevcut. Adayların Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olması şartı aranıyor. İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için de 1 mühendis pozisyonu ayrıldı. Koruma ve güvenlik görevlisi alımı ise 3 erkek aday için yapılacak.

POSİZYONLARA GÖRE KPSS TABAN PUANLARI BELİRLENDİ

Her kadro için farklı KPSS puan türleri ve taban puanlar açıklandı. Büro personeli (ön lisans) için 2024 KPSS P93’ten en az 80 puan gerekiyor. Büro personeli (lisans) için ise 2024 KPSS P3’ten en az 80 puan şartı bulunuyor. Destek personeli adaylarının 2024 KPSS P94’ten en az 70 puan alması gerekiyor.

Sağlık teknikeri pozisyonları için 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan aranıyor. Avukat ve mühendis kadroları için 2024 KPSS P3’ten en az 80 puan alınması zorunlu. Koruma ve güvenlik görevlisi adaylarında ise 2024 KPSS P93’ten en az 70 puan şartı koşuluyor.

BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL NİTELİKLER

Tüm adayların Türk vatandaşı olması ve 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesindeki şartları taşıması gerekiyor. Adaylarda kamu haklarından mahrumiyet bulunmaması ve belirtilen suçlardan mahkûmiyet olmaması şartı aranıyor. Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmayan, erteletmiş veya yapmış olmak gerekiyor.

Görevi devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması isteniyor. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak da şartlar arasında. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak zorunlu tutuluyor. Ayrıca sözleşme yapmaya hak kazanan adayların Bilecik ilinde ikamet etmesi gerekiyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ONLINE BAŞVURU YAPILACAK

Başvurular 20 Ağustos 2026 saat 08.00’de başlayacak ve 03 Eylül 2026 saat 17.00’de sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetiyle yapacak. Kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden de başvuru imkanı bulunuyor.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca tek bir pozisyona başvuru yapabilecek. Bu nedenle adayların tercihlerini dikkatli belirlemesi önem taşıyor.

PUAN EŞİTLİĞİNDE ÖNCELİK KRİTERLERİ

Yerleştirme işlemlerinde 2024 KPSS puan sıralaması esas alınacak. Adaylar arasında puan eşitliği oluşması durumunda belirli kriterler devreye girecek. Bu kapsamda önce mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Ardından doğum tarihi önce olan aday avantajlı duruma geçecek.

Sonuçlar 18 Eylül 2026 tarihinde üniversitenin resmi web sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlar için www.bilecik.edu.tr adresini takip edebilecek. Ayrıca süreçle ilgili gerekli belgeler de aynı tarihte duyurulacak.