Bilecik’te Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

bilecik-te-dolandiricilik-operasyonu-5-supheli-tutuklandi

BİLECİK’TE DOLANDIRICILARIN POLİS KILIĞINDAKİ İHTİYACA DESTEĞİ

Söğüt ilçesinde 72 yaşındaki bir kadının, dolandırıcıların oyuna düşmesi sonucu kayıplara karışması olayında, şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtması dikkat çekti.

Dolgulu Bir İddia ile Ziynet Eşyaları Alındı

Kadın, şüphelilerin kendisine, “Adınız cinayet suçuna karıştı” diyerek evdeki ziynet eşyası ve paraların kontrol edilmesi gerektiğini belirtmeleri üzerine, dolandırıcılara mevcut ziynet eşyaları ve yaklaşık 5 bin lira teslim etti. Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, durumu jandarmaya bildirerek şikayette bulundu.

Hızla Harekete Geçildi ve Şüpheliler Ele Geçirildi

Bu ihbarın akabinde, Jandarma Suç Araştırma Timi, yapmış olduğu detaylı araştırmalar sonucunda şüphelilerin D.S, K.Y, Y.T.Y, S.K. ve E.Y.Y. isimlerini tespit edebildi. Yürütülen fiziki ve teknik takip neticesinde, Bilecik, İstanbul ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmada verdikleri ifadelerin ardından mahkeme tarafından tutuklandı.

