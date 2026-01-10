Bilecik’te Şap Alarmı: Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

BİLECİK’TE KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Pazaryeri ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan acil açıklamada, Yeni Mahalle’de şap hastalığının görüldüğü ifade edildi. Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla geniş çaplı karantina ve yasaklama önlemleri alındı.

YASAKLI BÖLGELER BELİRLENDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, 6 mahalle ile birlikte Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köyleri yasaklı bölge olarak ilan edildi. Bu alanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları, ikinci bir duyuru yapılana kadar kesin olarak yasaklandı.

TÜCCARLARA UYULMASI GEREKEN KURALLAR HATIRLATILDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “Alınan tedbirler hayvan sağlığının korunması ve bölge ekonomisinin zarar görmemesi açısından büyük önem taşıyor. Yasaklara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak. Özellikle hayvan alım-satımı yapan üretici ve tüccarlarımızın kurallara titizlikle uyması istiyoruz. Üreticilerimizin panik yapmadan ancak dikkatli olmaları, şüpheli durumları gecikmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Karantina sürecinde denetimlerin artırılacağı bilgisi verilirken, gelişmelere dair kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladılar.