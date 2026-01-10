Bilecik’te Şap Alarmı: Hayvan Giriş Çıkışları Yasaklandı

bilecik-te-sap-alarmi-hayvan-giris-cikislari-yasaklandi

BİLECİK’TE KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ŞAP HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Pazaryeri ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan acil açıklamada, Yeni Mahalle’de şap hastalığının görüldüğü ifade edildi. Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla geniş çaplı karantina ve yasaklama önlemleri alındı.

YASAKLI BÖLGELER BELİRLENDİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, 6 mahalle ile birlikte Ahmetler, Demirköy, Karaköy, Fırınlar, Arapdede, Dereköy, Kınık, Bulduk, Gümüşdere, Günyurdu, Dülgeroğlu ve Esemen köyleri yasaklı bölge olarak ilan edildi. Bu alanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları, ikinci bir duyuru yapılana kadar kesin olarak yasaklandı.

TÜCCARLARA UYULMASI GEREKEN KURALLAR HATIRLATILDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, “Alınan tedbirler hayvan sağlığının korunması ve bölge ekonomisinin zarar görmemesi açısından büyük önem taşıyor. Yasaklara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak. Özellikle hayvan alım-satımı yapan üretici ve tüccarlarımızın kurallara titizlikle uyması istiyoruz. Üreticilerimizin panik yapmadan ancak dikkatli olmaları, şüpheli durumları gecikmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Karantina sürecinde denetimlerin artırılacağı bilgisi verilirken, gelişmelere dair kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladılar.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı; bu durum Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ile olan bağlantısının önemini vurguluyor.
Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.