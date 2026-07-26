Bilgisayar Öğretmenlerini Norm Fazlası Tehdidi Sarıyor

Tüm dünyada yapay zeka ve dijital dönüşüm rüzgarları eserken Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri norm fazlası olma tehlikesiyle karşı karşıya. MEB’in yeni müfredat düzenlemeleri bu öğretmenleri resen atama kıskacına sokuyor. Yapay zeka çağında bilgisayar derslerinin ikinci plana atılması öğretmenleri ve öğrencileri olumsuz etkiliyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA DERS SAATİ DARALDI

MEB’in yabancı dil odaklı uygulamaları bilgisayar derslerinin yerini daralttı. Özellikle İmam Hatip Ortaokullarındaki ders çizelgesi değişiklikleri bu durumu hızlandırdı. Bilgisayar dersi çoğu kademede zorunlu değil. Sadece 8. sınıflarda sınırlı şekilde yer alıyor. Bu durum öğretmenlerin ders yükünü kritik seviyelere düşürdü. Zorunlu ders saati dolduramayan öğretmenler seçmeli derse bağımlı hale geldi. Seçmeli ders süreçlerindeki belirsizlikler yönetici-öğretmen gerginliğine yol açtı. Bu durum mobbing iddialarını da beraberinde getirdi. Binlerce öğretmen yaz tatilinde norm fazlası oldu.

RESEN ATAMA KISIR DÖNGÜSÜ SÜRÜYOR

Norm fazlası öğretmenlere resen atama uygulanıyor. Bu atamalar kalıcı çözüm sunamıyor. Farklı ilçelere gönderilen öğretmenler yine ders saati bulamıyor. Kısa sürede yeniden norm fazlası oluyorlar. Bu kısır döngü çalışma huzurunu zedeliyor. Aile bütünlükleri de olumsuz etkileniyor.

ÖĞRETMENLERDEN ÜÇ MADDELİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri üç temel çözüm önerisi sunuyor. İlkokuldan itibaren bilgisayar dersleri zorunlu hale getirilmeli. Bilgisayar laboratuvarı olan okullarda sınıflar ikiye bölünerek ders işlenmeli. Öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınarak teknik eğitime geçirilmeli. MEB’in teknolojik yatırımlarına dikkat çeken öğretmenler Bakan Yusuf Tekin’den çözüm bekliyor.

YKS TERCİHLERİNDE BÖTE’YE İLGİ AZALIYOR

Atama sorunları üniversite tercihlerini de etkiliyor. 29 Temmuz-10 Ağustos arası YKS tercihlerinde BÖTE bölümüne ilginin azalması bekleniyor. Son atamada bu branşa sadece 15 kontenjan ayrıldı. Bu durum mezunlar ve adaylar arasında hayal kırıklığı yarattı. Dijitalleşen dünyadaki istihdam krizi geleceğin nesillerini etkiliyor.