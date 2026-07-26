Bilgisayar Öğretmenlerini Norm Fazlası Tehdidi Sarıyor

Eğitim
Bilgisayar başında çalışan öğrenciler ve öğretmenleri
Türkiye'deki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri, norm fazlası olma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Tüm dünyada yapay zeka ve dijital dönüşüm rüzgarları eserken Türkiye’de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri norm fazlası olma tehlikesiyle karşı karşıya. MEB’in yeni müfredat düzenlemeleri bu öğretmenleri resen atama kıskacına sokuyor. Yapay zeka çağında bilgisayar derslerinin ikinci plana atılması öğretmenleri ve öğrencileri olumsuz etkiliyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA DERS SAATİ DARALDI

MEB’in yabancı dil odaklı uygulamaları bilgisayar derslerinin yerini daralttı. Özellikle İmam Hatip Ortaokullarındaki ders çizelgesi değişiklikleri bu durumu hızlandırdı. Bilgisayar dersi çoğu kademede zorunlu değil. Sadece 8. sınıflarda sınırlı şekilde yer alıyor. Bu durum öğretmenlerin ders yükünü kritik seviyelere düşürdü. Zorunlu ders saati dolduramayan öğretmenler seçmeli derse bağımlı hale geldi. Seçmeli ders süreçlerindeki belirsizlikler yönetici-öğretmen gerginliğine yol açtı. Bu durum mobbing iddialarını da beraberinde getirdi. Binlerce öğretmen yaz tatilinde norm fazlası oldu.

RESEN ATAMA KISIR DÖNGÜSÜ SÜRÜYOR

Norm fazlası öğretmenlere resen atama uygulanıyor. Bu atamalar kalıcı çözüm sunamıyor. Farklı ilçelere gönderilen öğretmenler yine ders saati bulamıyor. Kısa sürede yeniden norm fazlası oluyorlar. Bu kısır döngü çalışma huzurunu zedeliyor. Aile bütünlükleri de olumsuz etkileniyor.

ÖĞRETMENLERDEN ÜÇ MADDELİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri üç temel çözüm önerisi sunuyor. İlkokuldan itibaren bilgisayar dersleri zorunlu hale getirilmeli. Bilgisayar laboratuvarı olan okullarda sınıflar ikiye bölünerek ders işlenmeli. Öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınarak teknik eğitime geçirilmeli. MEB’in teknolojik yatırımlarına dikkat çeken öğretmenler Bakan Yusuf Tekin’den çözüm bekliyor.

YKS TERCİHLERİNDE BÖTE’YE İLGİ AZALIYOR

Atama sorunları üniversite tercihlerini de etkiliyor. 29 Temmuz-10 Ağustos arası YKS tercihlerinde BÖTE bölümüne ilginin azalması bekleniyor. Son atamada bu branşa sadece 15 kontenjan ayrıldı. Bu durum mezunlar ve adaylar arasında hayal kırıklığı yarattı. Dijitalleşen dünyadaki istihdam krizi geleceğin nesillerini etkiliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Seyahat Şirketi 100 Bin Lira Maaşla Otobüs Şoförü Arıyor

Türkiye'de otobüs şoförlüğü mesleğini yapan binlerce kişinin arasına yenilerinin katılması beklenirken bir seyahat şirketi 100 bin lira maaşlı şoför ilanı verdi. Şirketin belirlediği şartlar arasında 30 ile 55 yaş arasında olmak yer alıyor.
Manşet

TBMM’de Yeni Parti Oturma Düzenini Değiştirdi

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve arkadaşları partiden istifa etti. İstifaların ardından kurulan Yeni Parti, Meclis çalışmalarına başladı.
Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.