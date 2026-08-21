Polonya’nın kuzeyindeki Pień köyü yakınlarında 2022’de ortaya çıkarılan 400 yıllık bir mezarda, boğazında paslanmış bir orak ve ayağında asma kilit bulunan genç bir kadının iskeleti, köylülerin ölüden dirilme korkusunun çarpıcı kanıtı olarak gündeme gelmişti. Zosia adı verilen iskelet, uluslararası medyada geniş yankı uyandırmış ve 2024 tarihli “Field of Vampires” belgeseline konu olmuştu. Şimdi ise aynı bilim insanlarından bazıları, antik DNA ve ileri analiz yöntemlerini kullanarak Zosia’nın kim olduğunu, nasıl öldüğünü ve yaklaşık 400 yıl önce aynı alana gömülen diğer kişilerle birlikte neden vampir ya da şeytan olarak korkulduğunu araştıran ilk sistematik çalışmayı yayımladı.

MEZARDAKİ SIRADIŞI AYRINTILAR TOPLUMUN KORKUSUNU ELE VERİYOR

Çalışmanın başyazarı ve Polonya’daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nden Profesör Dariusz Poliński, “İki önlem, iki yöntemin bir arada bulunması alışılmadıktı. Bu, bedenin mezardan çıkmasına yönelik korkunun daha büyük olduğunu gösteriyor” dedi. 30 Temmuz’da Journal of Archaeological Science: Reports dergisinde yayımlanan araştırma, Poliński ve ekibinin 2005’ten bu yana Dąbrowa Chełmińska yakınlarındaki Pień’de yürüttüğü kazılara dayanıyor. Kırsal alandaki bu tarla, 17. yüzyılda yaklaşık dört kuşak boyunca mezarlık olarak kullanılmış ve alanda bu döneme ait toplam 101 mezar bulunmuş. Mezarlıkta Katolik gömülerinin karakteristik özelliği olan haç ve madalyon gibi ibadet eşyalarının tamamen bulunmaması, buranın büyük olasılıkla Protestan mezarlığı olduğunu düşündürüyor. O dönemde bölgede Almanya ve Hollanda’dan gelen Protestan gruplar, ağırlıklı olarak Katolik Polonyalı nüfusla bir arada yaşıyordu. Polonya’daki Yahudi mezarlıklarında asma kilitlere rastlanmasına rağmen, araştırmanın yazarları alanda bunun bir Yahudi mezarı olduğunu gösteren başka karakteristik özellik bulunmadığını belirtti.

ORAK VE ASMA KİLİTLİ GÖMÜLER POLONYA'YA ÖZGÜ BİR GELENEK

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Oxford Üniversitesi emekli Ortaçağ tarihi ve arkeoloji profesörü John Blair, boğazlarında orak bulunan kadın mezarlarını “Bu kişiler şüphesiz potansiyel olarak tehlikeli cesetler olarak algılanıyordu; bu şekilde etkisiz hale getirilmezlerse yaşayanlara zarar verebilirlerdi” sözleriyle yorumladı. “Ölü öldürme” önlemlerinin dünyanın birçok yerinde ve farklı tarihlerde mezarlarda görüldüğünü ancak bu özel uygulamanın erken modern dönem Polonya’sına özgü göründüğünü ifade eden Blair, “Mezopotamya’dan Yeni Dünya’ya Vampir Salgınları” adlı kitabın da yazarı. Alandaki birkaç düzine mezar, araştırmada sapkın veya atipik olarak tanımlanan beden düzenlemeleri ya da nesneler içeriyordu. Bunlar arasında yüzüstü gömülmüş bir çocuk, çarmıha gerilmiş gibi konumlandırılmış bir iskelet, başının etrafına ısırmayı veya hareketi önlemek için taşlar yerleştirilmiş mezarlar ile orak ve asma kilit bulunan diğer mezarlar yer alıyordu. Köyün dışında, bir yol kavşağının yakınında bir yamaçta ve kilise ya da şapelden uzakta konumlanan Pień mezarlığının, araştırmacılara göre “toplumsal statülerine bakılmaksızın toplum tarafından dışlanmış ve muhtemelen ölümden sonra bile korkulan bireyler için bir gömü alanı” işlevi görmüş olabileceği belirtildi. Araştırma ekibi, “Bu tür gömü yerleri genellikle yazılı kaynaklarda yer almaz; bu da onlarla ilgili kaynak verisinin bulunmamasını açıklıyor. Bu gömü biçimi intiharlara, kafirlere, kent vatandaşlığı olmayan yabancılara, serserilere ve trajik şekilde ölenlere uygulanıyordu” notunu düştü.

ZOSIA'NIN MEZARINDAKİ GARİP BULUNTULAR ŞEYTANİ UYGULAMALARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Mezarındaki üçgen biçimli asma kilit, Zosia ilk gömüldüğünde cesedin başparmağına takılmıştı; ancak kilit açık durumdaydı. Huş, kızılağaç ya da akçaağaçtan yapılmış sapı olan orak ise daha sonraki bir tarihte boynuna yerleştirilmişti ve eğer dirilmeye kalkışırsa başını kesmeye hazır durumdaydı. Araştırma, mezarın iskelet haline geldikten sonra rahatsız edilmesi durumunda arkeologların bekleyeceği gibi eklemlerin ayrılmamış veya yerinden oynamamış olması nedeniyle orağın, vücut tamamen çürümeden önce eklendiğini varsayıyor. Yazarlara göre bu bulgu, yumuşak dokunun iskeleti hâlâ yerinde tuttuğunu gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca ölümden sonra Zosia’nın ağzına veya burnuna bakır ve altın içeren bir nesne yerleştirildiğini tespit etti. Damakta yeşilimsi bir renk bozulması bırakan nesnenin, bakırın altına oranı tarihsel alaşımlarda bulunanlarla uyuşmadığı için madeni para olma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Araştırmanın yazarları, vücuda böyle bir nesne yerleştirilmesinin muhtemelen “şeytan karşıtı bir uygulama” olduğunu yazdı.

DNA VE İZOTOP ANALİZLERİ ZOSIA'NIN KÖKENİNE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar, Zosia’nın kim olduğunu anlamak için DNA’sını ve kalıntılarındaki oksijen, stronsiyum gibi farklı elementlerin kimyasal izlerini inceledi. Ancak bulgular net bir sonuç vermedi. Diş dokusundaki kimyasal izler, Zosia’nın yerel kaynaklardan yiyecek ve su tükettiğini gösterdiği ve mezarlıktaki diğer cesetlerinkine benzer olduğu için araştırmacılar Zosia’nın çocukluğunu büyük olasılıkla bölgede geçirdiğine inanıyor. İzotop izleri ayrıca mezarlıktaki diğer bireylerinkine benziyordu ancak özellikle benzersiz değildi. Araştırmanın yazarları, Orta Avrupa’nın diğer bölgelerinde büyümenin de benzer desenler oluşturacağını belirtti. Zosia’nın anne soyunu araştırmaya olanak tanıyan mitokondriyal DNA’sı, İskandinav popülasyonlarıyla bağlantılı olabilecek yakın kadın akrabaları — belki annesi, büyükannesi ya da büyük büyükannesi — olabileceğini düşündürüyor. Ancak araştırmacılara göre bu, soyunun birkaç olası coğrafi kökeninden yalnızca biriydi. Ekip, daha ayrıntılı bilgi sağlayacak olan nükleer DNA’yı elde edemedi. Araştırmaya katılmayan Kudüs İbrani Üniversitesi’nden genetikçi Doçent Shai Carmi, “Yazarlar yalnızca mitokondriyal DNA analizi yaptı; bu, genomun yalnızca anneden kalıtılan çok kısa bir parçası. Çok kısa olduğu için nadir durumlar dışında soy hakkında çok bilgilendirici değil. Burada da bu mitokondriyal DNA dizisi Avrupa’nın her yerinde görüldüğü için pek bilgilendirici değildi” dedi.

ZOSIA'NIN ZENGİN AİLESİ VE ÖLÜM NEDENİ HÂLÂ GİZEMLİ

Araştırma ekibi, öldüğünde 17 ila 19 yaşlarında olan Zosia’nın varlıklı bir aileden geldiğinden daha emin. Kafatasının yakınında bulunan ve bir şapka ya da bone süsü olarak kullanılmış olabilecek ipek kumaş parçasındaki metal ipliklerin saf altın ve gümüşten yapıldığı tespit edildi. Çalışmaya göre karşılaştırma yapıldığında, aynı dönemde güney Polonya’daki Kraków’da defnedilen Kral III. Zygmunt Waza ve Kraliçe Constance’ın mezar kıyafetlerinde tek bir saf altın iplik bile bulunmuyor. Poliński, Zosia’nın iskeleti üzerindeki daha önceki incelemelerin, göğüs kemiğinde bir hemanjiyom — damarsal bir tümör — olabileceğini düşündürdüğünü söyledi. Bu durum ağrıya neden olmuş ve göğsünde deformasyona ya da şişmeye yol açmış olabilir. Ancak son araştırmaya göre, kalıntılarında ölümüne yol açabilecek travma ya da patolojik durumlara dair hiçbir kanıt bulunamadı. İleri araştırmalar sürüyor ve Poliński, DNA örnekleri üzerinde yapılacak ek çalışmaların araştırmacıları genç kadını neyin öldürdüğünü belirlemeye yaklaştırabileceğini, ancak uyandırdığı korkunun kesin nedeninin çözülmesinin daha uzun sürebileceğini ifade etti. Poliński, Zosia’nın 17. yüzyılda bölgeyi sık sık etkileyen ve insanların bazen ölülerin doğaüstü faaliyetlerine bağladığı hastalık ve kıtlık gibi musibetlerden muhtemelen sorumlu tutulduğunu söyledi. Sapkın gömüler bu dönemde Polonya’da ve Avrupa’nın birçok yerinde nispeten yaygındı ve vampir kelimesi 18. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılmamış olsa da, bu gömüler daha sonra vampir gömüleri olarak anılmaya başlandı.

SON ÇÖZÜMLEME ANADOLU'DAKİ DİĞER ÖNLEMLER VE ZOSIA'NIN SIRRI

Araştırmaya katılmayan University College London’dan emekli Orta Avrupa tarihi profesörü Martyn Rady, Zosia’nın sapkın bir gömü örneği olduğu görüşüne katıldı. Rady, “O dönemde yerel halk kadının bir hayalet olabileceğine inanıyordu, bu yüzden onun geri dönmesini önlemek için iki yöntem seçtiler: asma kilit ve orak” dedi ve ekledi: “Orta Avrupa’nın başka yerlerinde kullanılan diğer yöntemler arasında kazığa oturtma, baş kesme, cesedin üzerine diken koyma ve sadece yakma yer alıyor.” Şeytanlaştırılan böyle bir kadın için uygun bir şekilde Zosia, sırlarını isteksizce veriyor. Ekip, Zosia’yı gömen kişilerin onun mezarında kalmasını sağlamak için neden bu kadar olağanüstü çaba sarf ettiğini çözmek için alandaki diğer birçok mezarın daha ayrıntılı incelenmesini planlıyor.