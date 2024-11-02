Bilinçsiz İlaç Kullanımının Ciddi Riskleri

BILINÇSİZ İLAÇ KULLANIMININ RİSKLERİ

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytan Gulmammadova, bilinçsiz ilaç kullanımının ciddi tehlikeler oluşturabileceğini vurguladı. Dr. Gulmammadova, “Bilinçsiz ilaç kullanımı, genellikle şikayeti olan hastaların internetten yaptıkları araştırmalara veya çevrelerinden duyduklarına dayanarak, hekimine danışmadan ve ilgili uzman tarafından değerlendirilmeden ilaç kullanmalarıyla ortaya çıkar. Özellikle son yıllarda ağrı kesiciler, antibiyotikler, vitamin ve takviyeler, zayıflama ilaçları, antidepresanlar, tansiyon düşürücüler, diyabet ilaçları gibi ilaçların bilinçsiz ve yoğun bir şekilde kullanılması ciddi riskler taşımaktadır” şeklinde konuştu.

BİLİNÇSİZ KULLANIM BEKLENMEDİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Bilinçsiz ilaç kullanımının birey üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Uzm. Dr. Gulmammadova, “Bu tür ilaçları reçete etmeden önce hastanın şikayetlerini, klinik durumunu, fizik muayene bulgularını ve gerekli laboratuvar test sonuçlarını değerlendirerek karar veriyoruz. Ancak bu gibi ilaçların bilinçsizce kullanımı, hafif yan etkilerden hayati tehdit eden ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme kadar çeşitli riskler doğurabiliyor” dedi. Ayrıca, “Doktor kontrolü olmadan kullanılan ilaçlar; ilacın türüne bağlı olarak böbrek yetmezliği, karaciğer hasarı, akut pankreatit, vitamin intoksikasyonu ve kan basıncı, şeker düzeyleri gibi hayati risk teşkil eden durumlar ortaya çıkarabilmektedir” ifadelerini kullandı.

ANTİBİYOTİK KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILAR

Soğuk havaların gelmesiyle antibiyotik kullanımında kontrol dışı bir artış gözlemlendiğini belirten Uzm. Dr. Gulmammadova, “Antibiyotik kullanımında, hastada antibiyotik kullanma endikasyonunun olup olmadığı, yani bakteriyel bir enfeksiyonun bulunup bulunmadığı önemlidir. Gereken şartlar sağlanıyorsa, uygun antibiyotik seçimi yapılır. Sadece belirtilere dayanarak başlayan tedaviye ampirik antibiyotik tedavisi denir” diye ifade etti.

DIRANÇLI ENFEKSİYONLAR RİSKİ

Antibiyotiklerin etkili olması için bazen tedavinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Uzm. Dr. Gulmammadova, “Ancak bazen antibiyotik yanıtı yeterli alınamazsa, tedavi değişimi gerekebilir. Bu durumda kültür sonuçlarına dayanarak, en hassas olan antibiyotikle devam edilir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı ise bu kültürlerin sonuçlarını etkileyebilir ve daha dirençli enfeksiyonlara veya yoğun bakım gerektiren ciddi enfeksiyon tablolarına yol açabilir” dedi.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN KAÇINILMALI

Gereksiz antibiyotik kullanımının etkileri konusunda da bilgi veren Uzm. Dr. Gulmammadova, “Gereksiz antibiyotik kullanımı veya hekimin önerdiği antibiyotiğin birkaç gün kullanıldıktan sonra kesilmesi, hem semptomların şiddetine hem de ciddi antibiyotik direncine yol açabiliyor” dedi. Ayrıca, bazı ilaçların tedavi tamamlanmadan kesilmesinin hayati tehlike oluşturduğuna vurgu yaptı.

YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI RİSKLERİ

Soğuk havaların gelişinin salgın hastalıkları artırdığını belirten Uzm. Dr. Gulmammadova, “İnsanlar, genellikle evde mevcut antibiyotikleri ya da rastgele aldıkları soğuk algınlığı ilaçlarını kullanıyor. Bu durum, alerjik semptomların süresini uzatıp enfeksiyonların eklenmesine neden oluyor. Yanlış ilaç kullanımı, virüslerin ve bakterilerin ilaca direnç kazanmasına yol açarak iyileşme sürecini uzatıyor. Bu nedenle hastalara önerim, ilaç kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalarıdır. Doğru tedavi ve bilinçli ilaç kullanımı, sağlıklı kalmak için kritik bir konu” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.