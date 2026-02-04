Bill Gates Epstein İddialarına Yanıt Verdi Pişmanım

Epstein davasında yayımlanan yeni belgelerde adı geçen Bill Gates, kendisine yöneltilen iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Gates, Epstein ile geçmişte yaptığı görüşmelerin “büyük bir hata” olduğunu ifade ederek, aleyhinde öne sürülen suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

ÜÇ MİLYON BELGE DE TARTIŞMALI İDDİALAR

Son yayımlanan belgelerde, finansçı Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında kendi kendine gönderdiği e-postalarda, Gates hakkında “Kadınlarla ilişki sonrası hastalık kaptığı” iddialarının yer aldığı belirtildi. Ancak bu e-postaların yalnızca Epstein tarafından yazıldığı ve üçüncü şahıslara ulaşmadığı aktarıldı. Gates, e-postalar hakkında “Onunla görüşmek büyük bir hataydı” dedi.

HER DAKİKASINDAN PİŞMANIM

Gates, Avustralya merkezli bir yayın organına verdiği röportajda, Epstein ile sadece yemeklerde bir araya geldiğini, onun adasına hiç gitmediğini ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantısının olmadığını vurguladı. Gates, “Onunla geçirdiğim her dakikadan pişmanım. Bu bir hataydı ve özür diliyorum. Ne adaya gittim ne de iddia edilen kişilerle tanıştım. Bu davranışlarla hiçbir ilgim olmadı.” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜSÜNDEN SERT TEPKİ

Gates’in sözcüsü de daha önce yaptığı bir açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürerek, “Bu iddialar, güvenilirliği olmayan bir kişinin uydurmalarıdır. Belgeler yalnızca Epstein’ın Gates’le ilişki kuramamasından duyduğu öfkeyi gösteriyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

MELINDA GATES: EVLİLİĞİMDE ACILAR HATIRLATTI

Gates’in eski eşi Melinda French Gates, bir podcast yayınında sürecin kendisi için zor olduğunu ifade etti. ABD merkezli bir yayına konuşan Melinda Gates, “Bu belgeler evliliğimdeki acı verici dönemleri yeniden hatırlattı. Bu karmaşadan uzak olmaktan mutluyum.” dedi.

MICROSOFT KURUCUSUNA RESMİ SUÇLAMA YOK

Yetkililer, Epstein mağdurlarının ifadelerinde Gates’e yönelik herhangi bir resmi suçlama bulunmadığını açıkladı. Hukukçular, dosyalarda isminin geçmesinin tek başına bir suçlama anlamına gelmeyeceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Gates’in Epstein ile görüşmelerinin bağış ve hayır işleri çerçevesinde olduğunu savunduğu da ifade ediliyor.