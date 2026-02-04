TAFE Traktör Tarım Fuarında Yeni Modellerini Tanıttı

TAFE TRAKTÖR, ÜRETİMİNİ MANİSA’DA YAPIYOR

TAFE Traktör, Türkiye’nin çeşitli tarımsal koşullarına göre geliştirdiği ürünleri Manisa’daki tesislerinde üretmektedir. Güçlü bayi ağı ve satış sonrası hizmetleri ile çiftçilere sürekli destek sunuyor.

BAHÇE VE MEYVE SERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Fuar kapsamında tanıtılan yeni seride TAFE 5015 GE, 5515 GE, 6515 GE, 7515 GE ve 6515F modelleri yer buluyor. Bahçe Serisi (50–75 HP) ile kompakt yapısı ve yüksek manevra yeteneği sebebiyle bahçeler ile sıra arası ekimler için ideal tercihler arasında. Meyve Serisi (6515F – 65 HP) ise bahçe ve meyve yetiştiriciliğinde etkin, çevik ve verimli performans sağlıyor.

KOMPAKT VE UTILITY SERİLER

Fuar alanında Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılan TAFE 6028M kompakt traktör ile 20–75 HP aralığındaki Kompakt, Utility ve Kabin Serisi modeller de sergilendi. Bu traktörler, yüksek tork, yakıt verimliliği ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ SERVİS ALTYAPISI

TAFE, Türkiye genelinde 50’den fazla servis ve yedek parça noktasında çiftçilere kesintisiz destek sunuyor. Manisa’daki merkezi depodan 24 saat içerisinde parça tedariği sağlanabiliyor. AB Stage V uyumlu atölyelerde, eğitimli teknisyenler tarafından yerinde servis hizmeti sunuluyor. İki yıllık traktör garantisi ile TAFE Premium Orijinal Yağ kullanımı, kullanıcıları destekliyor.

DENeyİM MERKEZİYLE ETKİLEŞİM

2025’te Manisa’da açılan TAFE Deneyim Merkezi (TEC), çiftçiler, bayiler ve teknisyenler ile doğrudan etkileşim imkanı sunuyor. İzmir Tarım Fuarı çerçevesinde gerçekleştirilen demonstrasyonlar ve bilgilendirici paylaşımlar, şirketin uzun vadeli iş birliklerine verdiği önemi vurguluyor.