SPOINT İnşaat Yatırımcılarla Sağlık ve Endüstriyel Projelere İmza Atacak

SPOINT İnşaat, sağlık, konaklama, sanayi ve yatırımlar alanındaki geniş kapsamlı deneyimiyle sadece yapı üretmekle kalmayıp, yaşam kalitesini, verimliliği ve sürdürülebilirliği merkezine alan kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyor. Şirketin Kuzey Kıbrıs’taki SPOINT Viva İskele projesi ve Yalova Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden Ünoks fabrikası yatırımı, bu hedefe ulaşmada önemli örnekler oluşturuyor. Sağlık yapılarındaki tecrübesi ile dikkat çeken SPOINT İnşaat, Türkiye’nin önde gelen hastane zincirleri tarafından tercih edilen güvenilir bir iş ortağı konumunda bulunuyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla sağlık sektöründe, yüksek kaliteli ve nitelikli hastane ve sağlık kampüsü projeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

STRATEJİK YAKLAŞIM

SPOINT İnşaat’ın 2026 vizyonunun temelini; sağlam mühendislik uygulamaları, yüksek kalite standartları, iş güvenliği ilkeleri ve hızlı hareket kabiliyeti oluşturuyor. Ayrıca, grup bünyesine dahil olan ve endüstriyel mobilya alanında 30 yıllık üretim tecrübesine sahip LEOPOINT Mobilya markasıyla, projelerde iç mekânın detaylarına kadar bütünsel bir kalite anlayışı sunuluyor.

GÜVENİLİR ORTAKLIK

SPOINT İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, “SPOINT olarak üstlendiğimiz işi, sadece yapıp teslim etmekten ibaret görmüyoruz. Üstlendiğimiz her projede, yapının uzun vadeli performansını, kullanıcı deneyimini ve yatırım değerini bir bütün olarak görüyoruz. Sağlık yapıları gibi yüksek standart gerektiren projelerde tercih edilen çözüm ortağı olmamız bu yaklaşımımızın doğal bir sonucudur. Hep yaptığımız gibi 2026 yılında da; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta nitelikli, güven veren ve arkasında güçlü bir kurumsal duruş bulunan projelere imza atmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, SPOINT İnşaat, önümüzdeki süreçte Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta; yatırımcılarına güven veren, kullanıcılarına nitelikli yaşam ve çalışma alanları sunan, uzun ömürlü ve değer kazanan projeler üretmeye devam edecek.

