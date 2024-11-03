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“Bill Gates İkinci Kez Dede Oldu”

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YENİ TORUNUN DÜNYAYA GELİŞİ

Bill Gates’in kızı Jennifer, bir kez daha anne oldu. Jennifer Gates, başarılı bir çocuk doktoru ve aynı zamanda yetenekli bir binici olarak tanınıyor. Ailesi, onun yarışlarını büyük bir heyecanla takip ediyor.

MIA’NIN DOĞUMU VE KUTLAMA MESAJI

Ünlü milyarderin büyük kızı Jennifer Gates ile eşi Nayel Nassar, yakın zamanda ikinci çocuklarını kucakladı. Jennifer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Karşınızda üçüncü evlilik yıldönümümüzde doğan Mia. O, bizim isteyebileceğimiz en güzel hediye” dedi. Ayrıca yeni doğan bebeğin ablası Leila’nın beşikte uyuyan Mia’ya gizlice baktığı bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı. Böylece Bill Gates de ikinci kez dedelik mutluluğu yaşıyor.

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