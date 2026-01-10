Bill Gates’in Boşanma Anlaşmasıyla Hayır Kurumuna Dev Bağış

Microsoft’un kurucusu ve hayırsever iş insanı Bill Gates’in, eski eşi Melinda French Gates ile gerçekleştirdiği boşanma anlaşması çerçevesinde rekor bir tutarı gözden çıkardığı ortaya çıktı. Yeni vergi kayıtlarına dayanan bilgiler, Gates’in eski eşinin kişisel vakfına yaklaşık 7,9 milyar dolarlık bir transfer yaptığını gösteriyor.

BOŞANMA SONRASI MALİ ÇIKIŞ

New York Times’tan Theodore Schleifer’ın eriştiği vergi belgeleri, 2021 yılında gerçekleşen dikkat çekici boşanmanın ardından 2024 yılında hayırseverlik çalışmalarıyla ilgili ilk somut mali detayların kamuoyuna yansıdığını ortaya koydu. Basında yer alan haberlere göre, bu ödeme, toplumda bugüne kadar bildirilen en büyük bağışlardan biri olarak kaydedildi.

VAKFA YAPILAN BÜYÜK TRANSFER

Belgelere göre, Bill Gates, 7,88 milyar dolarlık bu büyük aktarımı, Melinda French Gates’in 2022 yılında kurduğu Pivotal Philanthropies Foundation isimli vakfa gerçekleştirdi. Bu transferin, çiftin boşanma protokolü çerçevesinde ve 2024 yılında ortak vakıflarındaki görevlerinden ayrılan Melinda French Gates’in kendi hayırseverlik stratejisini belirleme kararının bir parçası olduğu ifade ediliyor.