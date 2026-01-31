Bill Gates’in Epstein İddialarına Yanıtı Gündem Oldu

ABD’DE KÜÇÜK KIZLARA YÖNELİK FUHŞU AĞI TARTIŞILIYOR

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Epstein’ın hapiste ölümü, soruşturma dosyalarının bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte ABD’de dikkatlerin yeniden bu konuya çevrilmesine neden oldu.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK İDDİALARI

Paylaşılan dosyalarda, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’in “Rus kızlarla” olan ilişkilerinin ardından, o dönemdeki eşi Melinda’dan cinsel yolla bulaşan hastalığı gizlemeye çalıştığına dair iddialara yer verildi. Gates’in sözcüsü, bu iddiaların “asılsız ve saçma” olduğunu bildirerek, Gates’in söz konusu suçlamalarla hiçbir bağlantısı olmadığını açıkladı.

“GATES’İ KARALAMAK İÇİN GÜNDEME GETİRİLDİ”

Sözcü, bahsi geçen e-postaların Epstein’ın kurgusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu belgeler, Epstein’ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkide başarılı olamayınca karalama girişiminde ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir,” dedi.

MUSK VE LUTNICK’TEN CEVAP

Elon Musk ise, Epstein’a ait Karayipler’deki adalara seyahat yapmak amacıyla yaptığı temaslara yanıt verdi. Musk, Epstein ile yalnızca sınırlı düzeyde yazıştığını ve kendisinin adaya ya da “Lolita Express” uçağına davet edildiğini ama bu davetleri defalarca reddettiğini belirtti. E-posta yazışmalarının bağlamından koparılarak kötüye kullanılabileceğini bildiğini ekleyen Musk, Epstein ile herhangi bir “uygunsuz ilişkisinin” olmadığını vurguladı. Ayrıca, 2012’de Epstein ile iletişime geçip “akşam yemeği ayarladığı” öğrenilen Howard Lutnick, New York Times’a “Onunla hiç vakit geçirmedim,” şeklinde bir açıklama yaptı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYININ DETAYLARI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlaması ile yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak gibi ünlü isimlerin yanı sıra birçok ünlü kişilik yer almakta.

FBI, yürütülen incelemeler sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşamadığını açıklarken, Epstein’ın intihar ettiği sonucuna ulaşıldığını bildirdi.