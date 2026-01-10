Bill Gates’in Eski Eşine Rekor Bağışı Açıklandı

Microsoft’un kurucusu ve hayırsever iş insanı Bill Gates’in, eski eşi Melinda French Gates ile olan boşanma anlaşması çerçevesinde olağanüstü bir mali işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Güncellenen vergi kayıtlarına göre Gates, eski eşinin kişisel vakfına yaklaşık 7,9 milyar dolarlık bir transfer yaptı.

BOŞANMA SONRASI REKOR BİR TRANSFER

New York Times’tan Theodore Schleifer’ın elde ettiği vergi belgeleri, 2021 yılında gerçekleşen yüksek profilli boşanmanın ardından 2024 yılına ait hayırseverlik faaliyetlerinin ayrılmasına dair ilk somut mali bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu ödeme, günümüz itibarıyla kamuoyuna yansıyan en büyük bağışlardan biri olarak kaydedildi.

HAYIR İŞLERİNE YENİ DESTEK

Belgelere dayanarak Bill Gates’in, toplamda 7,88 milyar dolarlık bu büyük transferi, Melinda French Gates’in 2022 yılında kurduğu Pivotal Philanthropies Foundation isimli vakfa yaptığı bildiriliyor. Bu transferin, çiftin boşanma protokolü çerçevesindeki düzenlemelerin ve 2024 yılında ortak vakıflardaki görevlerinden ayrılan Melinda French Gates’in kendi hayırseverlik yol haritasını oluşturma kararının bir parçası olduğu ifade ediliyor.