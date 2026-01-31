İstanbul’da Lüks Otomobil Dolandırıcılığı Skandalı

İstanbul’da Yasemin H.K., lüks aracının arızalanması üzerine gittiği tamirhanede dolandırıldı. Araçtaki motorun değişmesi gerektiğini söyleyen iş yeri personeline inanan Yasemin H.K., ‘Sandık motor’ olarak adlandırılan yeni bir motor için anlaştı. İki ay sonra otomobilini teslim alan Yasemin H.K., yola çıktıktan kısa bir süre sonra aynı arızanın tekrar meydana geldiğini fark etti. Yapılan kontroller neticesinde, iş yerinin ona eski bir hurda motor taktığı belirlendi.

UZUN SÜRE OYALANDI

Bunun üzerine Yasemin H.K., parasının iadesini talep etti fakat iş yeri, ‘ustamız işten ayrıldı’ şeklinde yanıt vererek onu yaklaşık altı ay boyunca oyaladı. Yasemin H.K., bu durumu polise bildirdi ve şikayeti sonucunda Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir soruşturma açıldı. Yasemin H.K., aylarca aracının tamir edilmediğini ve zararının 2 milyon lira civarında olduğu bilgisini paylaştı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Polis, iş yerine düzenlediği baskında, iş yeri sahibi Y.K. (51), müdür A.A.D. (27) ve usta K.T. dahil olmak üzere beş şüpheliyi gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., A.A.D. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.