İstanbul’da Lüks Otomobil Dolandırıcılığı Skandalı

istanbul-da-luks-otomobil-dolandiriciligi-skandali

İstanbul’da Yasemin H.K., lüks aracının arızalanması üzerine gittiği tamirhanede dolandırıldı. Araçtaki motorun değişmesi gerektiğini söyleyen iş yeri personeline inanan Yasemin H.K., ‘Sandık motor’ olarak adlandırılan yeni bir motor için anlaştı. İki ay sonra otomobilini teslim alan Yasemin H.K., yola çıktıktan kısa bir süre sonra aynı arızanın tekrar meydana geldiğini fark etti. Yapılan kontroller neticesinde, iş yerinin ona eski bir hurda motor taktığı belirlendi.

UZUN SÜRE OYALANDI

Bunun üzerine Yasemin H.K., parasının iadesini talep etti fakat iş yeri, ‘ustamız işten ayrıldı’ şeklinde yanıt vererek onu yaklaşık altı ay boyunca oyaladı. Yasemin H.K., bu durumu polise bildirdi ve şikayeti sonucunda Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından bir soruşturma açıldı. Yasemin H.K., aylarca aracının tamir edilmediğini ve zararının 2 milyon lira civarında olduğu bilgisini paylaştı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Polis, iş yerine düzenlediği baskında, iş yeri sahibi Y.K. (51), müdür A.A.D. (27) ve usta K.T. dahil olmak üzere beş şüpheliyi gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., A.A.D. ve K.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Türkiye İhracatında Deniz Yolu Üstünlüğü Sürüyor

Türkiye, 2022'de 273,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. İhracatın çoğu deniz yoluyla yapıldı.
Gündem

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Maden Göçüğü: 226 Ölü

Kuzey-Kivu'nun Masisi bölgesindeki koltan madeninde meydana gelen göçükte en az 226 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gündem

Yeni Yılda Akaryakıta Büyük Zam Beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zamların yolda olduğu belirtiliyor. Motorin, benzin ve otogazda artış bekleniyor ve motorin 60 TL'yi geçebilir.
Gündem

Blok3 Trafik Polisi Tarafından Alkol ve Ehliyetsiz Yakalandı

İstanbullu rapçi Hakan Aydın, sahne adıyla Blok3, trafik kontrollerinde ehliyetsiz ve alkollü olarak yakalandı. Olay kamuoyunda dikkat çekti.
Gündem

İzmir’de Barınma Hakkı Krizi Derinleşiyor

İzmir'de yapılan bir araştırma, ekonomik krizin konut alanında ciddi etkiler yarattığını açıkladı. İzmir, konut harcamalarında Türkiye'nin en pahalı ikinci şehri oldu. Kira artışları birçok ilçede son yedi yılda 20 katı aştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.