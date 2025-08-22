BİM Kırtasiye Ürünleri Yayımlandı

YENİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİ BİM’DE YER ALACAK

BİM, 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünleri kataloğunu araştırmaya başladı. Veliler ve öğrenciler, okullar açılmadan kırtasiye alışverişlerini tamamlamak için BİM’in sunduğu defter, kurşun kalem, çanta, suluk, boya kalemleri gibi malzemeleri araştırıyor.

KATALOG PAYLAŞIMI MERAK EDİLİYOR

BİM’in kırtasiye ürünleri 2025 katalog paylaşımı konusunda meraklar artıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da okul çantaları, defterler, kalem çeşitleri, boya takımları, suluklar ve diğer kırtasiye malzemelerinin BİM raflarında yer alması bekleniyor. Uyum haftasının 1 Eylül’de başlayacak olması nedeniyle BİM’in kırtasiye ürünlerinin bu hafta mağazalarda bulunması düşünülüyor.

ÜRÜNLERİN LİSTESİ AÇIKLANACAK

Tüketicilere indirimli alışveriş imkanı sunan BİM’in 22 Ağustos 2025 Cuma kataloğunda yer alacak ürünlerin listesi henüz açıklanmamış olsa da, tüketicilerin bu haftadan itibaren alışveriş yapabilmesi için hazırlıkların sürdüğü görülüyor.