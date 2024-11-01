BİM Pay Geri Alım Programı Duyurusu

PAY GERİ ALIM PROGRAMI AÇIKLANDI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), KAP platformu üzerinden yaptığı açıklamada, pay geri alım programı çerçevesinde 50.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamanın detayları ise şu şekilde oldu;

YENİ PAY SAYISI VE SERMAYE ORANI

23 Ekim 2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla başlayan pay geri alım programı kapsamında 1.11.2024 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış ve şirketin elindeki BIMAS payları 10.570.000 adete ulaşmış oldu. Bu durum, şirket sermayesine oranı %1,7408 olarak hesaplandı. Kaynak: KAP