Bingöl’de Buzlu Kar Kütlesinin İnişi Can Aldı

BİNGÖL’DE DÜŞEN KAR KÜTLESİ BİR KADINI HAYATINDAN ETTİ

Bingöl’ün İnönü Mahallesi Park Caddesi’nde, binanın çatısından düşen buzlu kar kütlesi, 55 yaşındaki Fatma Baylaz’ın hayatını sonlandırdı. Edinilen bilgilere göre Baylaz, bir markete girmek üzereyken, binanın çatısından aşağıya düşen kütlenin isabetine uğradı. Olayla ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Başından yaralanan Fatma Baylaz, olay yerinde gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Baylaz kurtarılamadı. Bu üzücü olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan, Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi’nde bulunan iki katlı bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü. Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, kar kütlesinin bir binadan yola ve bir aracın üzerine düştüğü anlar gözler önüne serildi.