Gazze’deki Aileler İçin Kış Koşulları Zorlu Geçiyor

BM İNSANİ YARDIM DURUMUNU PAYLAŞIYOR

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının Gazze’deki ailelere destek sağlama çabalarının devam ettiğini bildirdi. Haq, bu hafta bir çocuğun daha soğuktan donarak yaşamını yitirdiğini belirterek, kış mevsiminin başlangıcından bu yana, bu şekilde hayatını kaybeden çocuk sayısının 11’e ulaştığını ifade etti. Ekim ayından bu yana, BM ve ortakları tarafından on binlerce çadırın dağıtıldığı ve bu çadırlardan yararlanarak yarım milyondan fazla insana barınak sağlandığı belirtildi; ancak bu çadırların kış koşullarında sınırlı koruma sunabildiği vurgulandı. Haq, “İnsanların çadırlara bağımlılığını sınırlamak için daha dayanıklı barınak çözümleri çağrılarına devam ediyoruz.” diyerek, insani yardım ve ticari malzeme girişinin sınırlandırılmadan sürdürülmesi gerektiğini aktardı.

Kış KOŞULLARI HAYATİ HİZMETLERİ ETKİLİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria’daki gelişmelere de değinen Haq, son günlerde Doğu Kudüs’teki okullarda ve sağlık merkezlerinde elektrik ve su kesintileri yaşandığını, bunun da binlerce insan için hayati hizmetlerin aksamasına neden olduğunu kaydetti. Haq, İsrail’in BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve uluslararası yardım kuruluşlarına yönelik getirdiği yasakların sona ermesini talep ederek, “Tüm insani yardım ortaklarımızın Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, engelsiz bir şekilde malzeme getirip faaliyetlerini sürdürmelerine izin verilmelidir.” dedi.

YENİ STK YASASI ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Mart 2025’te onayladığı yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası çerçevesinde, ülkede kaydını yenilemeyen organizasyonların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerini durduracağını, 1 Mart’a kadar ise ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belitti. Söz konusu yasanın ardından, İsrail, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemeleri için Filistinli çalışanların kimlik bilgilerini “güvenlik soruşturması” amacıyla sunmalarını talep etti. Uluslararası yardım kuruluşları ise bu durumun, kişisel verilerin korunması ilkelerine aykırı şekilde kötüye kullanılabileceği endişesini dile getirdi. Ayrıca, İsrail güçlerinin 20 Ocak sabahı, 30 Ocak 2025’te faaliyetleri yasaklanan UNRWA’nın Doğu Kudüs’teki genel merkezine baskın gerçekleştirerek, yerleşkeye el koyduğu ve içerideki tesisleri yıktığı belirtildi.