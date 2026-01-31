Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna Açıklaması: 7 Yerleşim Ele Geçirildi

rusya-savunma-bakanligi-ndan-ukrayna-aciklamasi-7-yerlesim-ele-gecirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında Ukrayna’da gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere “terör” saldırısı düzenlediği vurgulandı. Bu saldırılara karşılık olarak hafta boyunca, Ukrayna’daki askeri savunma yapıları, enerji tesisleri ve çeşitli askeri hedeflere yoğun bombardımanlar düzenlendiği belirtildi.

7 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Son bir hafta içerisinde, Rus ordusunun Ukrayna’da 7 yerleşim birimini kontrol altına aldığı ifade edildi. “Harkiv bölgesindeki Staritsa ve Kupyansk-Uzlovoy, Sumi bölgesinde Belaya Bereza, Zaporijya bölgesinde Novoyakovlevka, Ternovatoye ve Reçnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde de Berestok yerleşim yeri kurtarıldı” denildi. Bunun yanı sıra, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplam 670 uçak, 283 helikopter, 112 bine yakın insansız hava aracı, 646 hava savunma füze sistemi, 27 bin 404 tank ve zırhlı araç, 1653 çok namlulu roketatar, 33 bine yakın obüs ve havan topuyla 53 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Konut Kredilerinde Teminat Oranı Düzenlemesi Yapıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konut kredilerinde birinci ve ikinci el ayrımını kaldırarak yeni limitler belirledi. 5 milyonluk konutta %90, 10 milyonlukta ise %70 kredi verilecek.
Gündem

Ünlü isimlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi

Uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü YouTuberlar ve rapçilerin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo ve Berkcan Güven operasyonda dikkat çeken isimler.
Gündem

Kenevir Üretimi İçin 21 İl Belirlendi

Kenevir üretimi, lif ve sapın yanı sıra tıbbi ilaçlarda da kullanılmak üzere yenilendi. 21 ilde tıbbi amaçlı yetiştiricilik onaylı alanlarda gerçekleştirilecek.
Gündem

Volkswagen ABD Pazarında 1.299 Aracı Geri Çağırdı

Volkswagen, ABD'de 45 binden fazla ID.4 aracını, yüksek voltajlı bataryalarda yangın riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.
Gündem

Antalya Emniyeti’nden Trabzonspor Otobüsüne Zarar Olayı Açıklaması

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili bir açıklama yaparak olayın detaylarını paylaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.