Bingöl Elazığ Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü

Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolunun Kurudere köyü civarında gerçekleşti. Henüz sürücü kimlikleri tespit edilmeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

CAN KAYBI YAŞANDI

Kaza sonucunda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından durumu health authorities’a bildiren ihbarlar üzerine, kaza bölgesine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslar ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Tedavi sürecine alınan yaralılardan biri daha yaşamını yitirdi. İki kişinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.