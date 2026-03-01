Galatasaray Okan Buruk: Beşiktaş Maçına Hazırlığımız Tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında kendi sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takım puanını 58’e yükseltti ve Alanyaspor ise 26 puanda kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK OTOMATİKLEŞMİŞ BİR TAKIMLA OYNADIK

Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Çok otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açık yer değiştirerek başladılar. 2 oyuncuyu Elia’yı sağda bekliyorduk, yer değiştirmeleri ve oyun içerisinde, maç başında sağ kenarda Hwang’ın içeri girişleri kafamızı karıştırdı” dedi.

O BASKIYI KURMAK İÇİN HATALAR YAPTIK

Devamında, Alanyaspor karşısında önde baskı yapma hedefinde olduklarını belirten Buruk, “Alanyaspor’a karşı adam adama baskı yapmak, önde baskı yapmak istedik. Onlara topu bırakırsan arkadaki 3’lüleri oyunu iyi kuruyor. Baskı yapan takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettik. Baskı yapmayan takımlara karşı daha çok zorlanıyorlar. O baskıyı kurmak için hatalar yaptık. İlk yediğimiz golde hem sağda hem solda yanlış takipler yaptık” ifadelerini kullandı.

BİZ 120 DAKİKA OYNADIK, ONLAR DİNLENMİŞTİ

Buruk, karşılaşmanın zorluklarına değinerek, “Çok zor bir takıma karşı oynadık. Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Mental olarak daha fazla maç oynadıkça, bu hoşuma gidiyor” değerlendirmesini yaptı.

KAZANMASINI BİLDİK

Takımının galip geldiğini belirtip, “Şampiyonlar Ligi, lig, kupa… Oyuncular için zor olabiliyor. Maç başlangıcı bu anlamda iyi değildi. Devamında daha iyi olduk. Kazanmasını bildik” ifadelerinde bulundu.

ŞÜKÜR, SAKATLIK YOK

Sakatlık yaşanmaması konusunu da ele alan Buruk, “Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyorlar. Destekleyen seyircimiz vardı. Oyunda bu gücü hissettirdik. Önemli bir galibiyet oldu. Kritik bir dönemdeyiz. 120 dakikadan 3 gün sonra maç, 3 gün sonra kupa, ondan sonra lig ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi. Çok şükür sakatlıksız bitirdik” dedi.

HEM ÇOK TRANSFER, HEM AYNI OYUNCULAR…

Buruk ayrıca, “Oyuncuları değiştiriyoruz, çünkü sakatlık yaşamak istemiyoruz. Önemli bir kadro kurduk. Kullanmak istiyoruz. Kazanamayınca eleştiriliyoruz. Oyuncuları değiştiriyoruz, çünkü oyuncuları en formda ve en sağlıklı şekilde kullanmalıyız. Bu riskleri almalıyız. Çünkü oyuncuları kaybedebiliriz. Yine bu şekilde maç kaybedebiliriz. Hem çok transfer yapalım, geniş kadro olsun ama hep aynı oyuncularla oynayalım olmuyor” şeklinde konuştu.

BÖYLE OLURSA ELEŞTİRİLİRSİNİZ

Açıklamalarına devam eden Buruk, “Hepsi milli takım oyuncusu, hepsi çok değerli. Bugün de değişiklik yaptık takımda ve oyunda. Bizim için güzel geçti. Skordan bağımsız oynadığımız oyun eleştirilmeyi hak ediyordu. Bizim istemediğimiz düşündüğümüz bir oyun, 11’e 10! O oyunu oynuyorsanız, 2 gol yiyorsanız eleştirilirsiniz. Eleştirilecek bir oyun. Teknik direktör de, oyuncular da eleştirilir” dedi.

LIVERPOOL’DA DERS OLACAK!

Liverpool maçıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Buruk, “Her maçın atmosferi farklı. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. 5-2 kazandıktan sonra ikinci maça ne psikolojisiyle gideceksiniz, her zaman oynamıyorsunuz, değişik bir psikoloji oluyor. 11’e 10’dan sonra kafa karışıklığı oldu. Rakip de bizden daha iştahlıydı. Birinci golden sonra onların oyuna sarılmaları, istemeleri, bizim cevap veremememiz… Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı” dedi.

ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA LIVERPOOL

Son olarak, ligde hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulunan Buruk, “Liverpool’la oynadık, çok oyuncu değişikliği olmadı. Bizim tanıdığımız bir rakip. Beşiktaş maçı cumartesi salı. Belki 4’üncü gün olsaydı daha iyi olabilirdi. Sonra Başakşehir, ardından Liverpool. Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçları. Bizim için ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı” ifadelerini kullandı.