İran ve ABD Arasındaki Saldırılarda 201 Ölü

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci sürerken, sabah saatlerinde ABD ve İsrail’in İran’a karşı ortak bir saldırı başlattığı bildirildi. Saldırıların ardından bölgede yükselen gerilim, İran ordusunun İsrail’e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla yanıt verdiğini açıklamasıyla daha da artarken, İsrail Savunma Bakanlığı da İran’a karşı bir “önleyici saldırı” gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Başkanı, İran’a yönelik “büyük bir operasyon”un başlatıldığını ifade etti. Saldırılar sırasında İran’ın başkenti Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam gibi kentlerin hedef alındığı belirtildi.

HAVA SAHALARI KAPANDI

Saldırıların ardından, hem İsrail hem de İran hava sahalarının geçici olarak kapatıldığı açıklandı. İsrail’de olağanüstü hal ilan edilirken, sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirilmesi için uyarılar yapıldığı bildirildi.

İRAN KARŞILIK VERDİ

İran ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık vererek, İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Ayrıca İran’ın, bölgedeki ABD üslerini de hedef aldığı aktarıldı. Füze saldırıları, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini aynı anda vurarak önemli bir stratejik hedef oluşturdu. Bahreyn’deki ABD donanma üssünün hedef alındığı da bildirildi.

CAN KAYBI 201 OLARAK AÇIKLANDI

İran Kızılayı Sözcüsü Mücteba Halidi, ABD-İsrail saldırıları sonucunda şu ana kadar 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Halidi, ülke genelinde 24 eyaletin saldırı hedefi haline geldiğini belirterek, “Şu ana kadar 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı” ifadesini kullandı. Ayrıca, 220’den fazla Kızılay operasyon ekibinin sahada ve alarm durumunda olduğu bilgisi verildi.