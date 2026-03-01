Dubai’de Patlamalar: İran Saldırısının Etkileri Artıyor

Orta Doğu, kaos dolu bir sabaha adım attı. ABD ve İsrail iş birliği ile İran’a yönelik öncü saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılara karşı misillemesini yapan İran, etkileri bu 3 ülke ile sınırlı kalmayacak şekilde hareket etti; bölgede bulunan ABD üslerini hedef alarak, başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olmak üzere birçok ülkeye sayısız füze fırlattı.

DUBAİ’DE BÜYÜK PATLAMALAR

İran’ın misilleme eylemleri sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde birçok büyük patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, şehirde birden fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

OTELİN YAKININA İHA DÜŞTÜ

Dubai’de Fairmont Oteli çevresine insansız hava aracı düştüğü bilgisi geldi. Olayın ardından otelde konaklayan turistlerin hızlı bir şekilde binayı terk ettiği değerlendirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Bir görgü tanığı, olay anında CNN’e yaptığı açıklamada, otelin yakınlarındaki West Palm Beach’te yürüyüş yaptığı esnada insansız hava aracının isabet ettiğini ifade etti. Başlangıçta dronu “gökyüzünden düşen bir kuş” olarak düşündüğünü belirten tanık, dronun patlamadan önce ani bir manevra yaptığını gördüğünü aktardı.

KORKUNÇ ANLAR YAŞANDI

İran’a ait bir diğer füze ise, Palm Jumeirah adasında lüks otellerin bulunduğu prestijli bir alana düştü. Burada, Rus turistler arasında popüler olan çeşitli otellerin de bulunduğu ifade ediliyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, yaptıkları yazılı açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin ülkeye doğru fırlatılan İran füzeleri ve insansız hava araçlarını başarılı bir şekilde engellediğini duyurdu. Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, hava savunma sistemlerinin tehditleri etkisiz hale getirdiği ve ciddi maddi hasarın oluşmadığı belirtildi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Birleşik Arap Emirlikleri, hava sahasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Bu kararın arkasında güvenlik gerekçeleri yer almakta. Bölgede yaşanan gerginliğin ardından kentte bulunan birçok turist, havaalanlarına akın ederek ülkeyi terk etmeye çalıştı. Hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların yapılamaması, yolcular arasında yoğunluğa sebep oldu ve bu anlar kameralara yansıdı.

REKOR TURİST SAYISI

Dubai, 2025 yılında 19,59 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayarak önemli bir turizm başarısına imza atmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin turist açısından en çok ilgi gören kenti olan Dubai, Aralık ayında ilk kez tek bir ayda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi kaydetmişti. Şehir, özellikle kasım-mart dönemlerinde düzenlenen etkinlikler, alışveriş festivalleri ve elverişli hava koşulları ile büyük bir yoğunluk elde ediyor.