Sacha Boey Galatasaray İle Bu Sezon 2. Golünü Attı

sacha-boey-galatasaray-ile-bu-sezon-2-golunu-atti

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, maçın başlarında Fransız futbolcu Sacha Boey’in kaydettiği golle öne geçti. 45+2. dakikada Lucas Torreira’nın pasıyla ceza sahasında sağ tarafta topla buluşan Boey, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 1-0 yaptı.

BU SEZONKİ İKİNCİ GOLÜ

25 yaşındaki Sacha Boey, bu golle birlikte sarı-kırmızılı forma altında bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı. Daha önce, İstanbul’da Juventus ile gerçekleştirilen müsabakada da rakip fileleri havalandırmıştı. Maçta 11 oyuncudan biri olarak görev alan Boey, 90 dakikayı tamamladı.

KENDİSİNİ GELİŞTİRDİ

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sacha Boey, takımının performansından memnun kaldığını belirtti. “İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray’ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım.” şeklinde konuştu.

