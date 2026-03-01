IFAB’dan Maç Tempo İyileştirme Düzenlemeleri Açıklandı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçların akışını geliştirmek ve tempo kesintilerini en aza indirmek için yeni tedbirler almayı kararlaştırdı. Galler’de yapılan 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu’nda, taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişiklikleri gibi konularla var olan uygulamaların hızlandırılması ve VAR sisteminin kullanımına dair düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde aktifleştirileceği bildirildi.

ALINAN TEDBİRLER

Karara göre, hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirecek. Eğer taç atışı yerine zamanında kullanılmazsa, bu durum rakip takıma avantaj sağlayacak. Kale vuruşlarında yaşanan gecikmelerde ise rakip takım korner kazanacak. Oyuncu değişiklikleri ise 10 saniyeyle sınırlı olacak. Bu süre aşılırsa, oyuna giren oyuncu, maç durana dek en az bir dakika beklemek zorunda kalacak ve takım bir kişi eksik oynayacak. Ayrıca, sakatlanarak oyundan çıkan bir futbolcunun sahaya dönüşü için de bir dakika beklemesi gerekecek. Ayrıca, hatalı korner ve ikinci sarı kart durumlarında VAR devreye girebilecek.