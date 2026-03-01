IFAB’dan Maç Tempo İyileştirme Düzenlemeleri Açıklandı

ifab-dan-mac-tempo-iyilestirme-duzenlemeleri-aciklandi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçların akışını geliştirmek ve tempo kesintilerini en aza indirmek için yeni tedbirler almayı kararlaştırdı. Galler’de yapılan 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu’nda, taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişiklikleri gibi konularla var olan uygulamaların hızlandırılması ve VAR sisteminin kullanımına dair düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde aktifleştirileceği bildirildi.

ALINAN TEDBİRLER

Karara göre, hakemler kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik bir geri sayım gerçekleştirecek. Eğer taç atışı yerine zamanında kullanılmazsa, bu durum rakip takıma avantaj sağlayacak. Kale vuruşlarında yaşanan gecikmelerde ise rakip takım korner kazanacak. Oyuncu değişiklikleri ise 10 saniyeyle sınırlı olacak. Bu süre aşılırsa, oyuna giren oyuncu, maç durana dek en az bir dakika beklemek zorunda kalacak ve takım bir kişi eksik oynayacak. Ayrıca, sakatlanarak oyundan çıkan bir futbolcunun sahaya dönüşü için de bir dakika beklemesi gerekecek. Ayrıca, hatalı korner ve ikinci sarı kart durumlarında VAR devreye girebilecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dubai’de Patlamalar: İran Saldırısının Etkileri Artıyor

İran'ın, ABD ve İsrail'e karşı düzenlediği misilleme saldırıları sonucu Dubai'de füzelerin düşmesiyle şehirde panik yaşandı; insanlar havaalanlarına koştu.
Gündem

İran ve ABD Arasındaki Saldırılarda 201 Ölü

İran Kızılay Sözcüsü, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Gündem

Galatasaray Okan Buruk: Beşiktaş Maçına Hazırlığımız Tamamlandı

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının sonrasında, teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş ve Liverpool maçları öncesi bazı oyuncuları dinlendirme planlarını açıkladı.
Gündem

Sacha Boey Galatasaray İle Bu Sezon 2. Golünü Attı

Galatasaraylı Sacha Boey, Alanyaspor karşısında bu sezonki ikinci golünü atarak dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Elazığ’da Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

İl Özel İdaresi, il genelindeki tüm köy yollarını ulaşıma açarak başarılı bir çalışma gerçekleştirdi. Yetkililer, yağışların etkilerine karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.