Bingöl-Elazığ Karayolunda Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

bingol-elazig-karayolunda-feci-kaza-iki-kisi-hayatini-kaybetti

KAZA BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolu üzerinde, Kurudere köyü civarında gerçekleşti. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada, 1 kişi olay anında yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu kötüleşti ve kurtarılamadı.

OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bingöl Elazığ Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Gündem

Mustafakemalpaşa’da Karanlıkta Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Mustafakemalpaşa'da bir yaya, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, yerel halk arasında büyük üzüntüye yol açtı.
Gündem

Edirne’deki Tır Yangınında Domatesler Zarar Gördü

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir domates yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Gündem

Adıyaman’da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil yangına neden oldu ve tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Siirt’te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.