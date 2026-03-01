Bingöl-Elazığ Karayolunda Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLU’NDA MEYDANA GELDİ
Kaza, Bingöl-Elazığ kara yolu üzerinde, Kurudere köyü civarında gerçekleşti. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazada, 1 kişi olay anında yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumu kötüleşti ve kurtarılamadı.
OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.