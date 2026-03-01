BMT’den ABD, İsrail Ve İran’a Acil Çağrı

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD, İsrail ve İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırılara dair yazılı bir açıklama yaptı. Orta Doğu’daki askeri tırmanışı kınadığını ifade eden Guterres, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik güç kullanmasının bu ülkelerin bölge genelinde gerçekleştirdikleri misillemelerle birlikte uluslararası barış ve güvenliğe ciddi şekilde zarar verdiğinin altını çizdi.

“ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Tüm BM üyesi devletlerin, BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmesi gerektiğini hatırlatan Guterres, “BM Şartı, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidini veya Birleşmiş Milletler’in amaçlarıyla bağdaşmayan başka herhangi bir şekilde güç kullanılmasını açıkça yasaklamaktadır” şeklinde konuştu.

“GERİLİM HIZLA ARTIYOR”

Düşmanlıkların derhal sonlandırılması ve gerilimin azaltılması amacıyla taraflara acil çağrıda bulunan BM Genel Sekreteri, sürecin kontrolden çıkma olasılığına dikkat çekerek, “Bunun yapılmaması, siviller ve bölgesel istikrar için ağır sonuçlar doğuracak daha geniş bir bölgesel çatışma riski taşımaktadır. Tüm tarafları derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle teşvik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Guterres, açıklamasını, uluslararası anlaşmazlıkların BM Şartı ve uluslararası hukuka tam uygun olarak barışçıl yollarla çözülmesinin başka bir geçerli alternatifinin olmadığını yineleyerek sonlandırdı.

