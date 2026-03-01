Şubat Ayı Enflasyonu Açıklama Tarihi 3 Mart

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini salı günü saat 10.00’da açıklayacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 artış yaşandı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK’in 3 Mart Salı açıklayacağı şubat ayı enflasyon verileri için düzenlenen beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentileri ise yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında değişim gösterdi. Beklentilere göre, ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42 seviyesine ulaşabileceği tahmin edildi.

2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Diğer yandan, ekonomistlerin 2026 yılı sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması, şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 olarak belirlendi.

