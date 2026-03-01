Sivil Uçuşlar 2 Mart’a Kadar İptal Edildi

sivil-ucuslar-2-mart-a-kadar-iptal-edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Sivil uçuşlar konusunda sektörü yakından takip ediyor ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İran’da yerde birer uçağı bulunuyor. Bu saldırı sürecinin sonuçlarına göre, bu uçakları ülkeye getirme yönünde çalışmalarımız olacak.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ÜZERİNE HAVA SAHA GÜVENLİĞİ

Kente çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gelen Uraloğlu, gazetecilere gerçekleştirdiği açıklamalarda, Orta Doğu’da istenmeyen gelişmeler yaşandığını dile getirdi. Uraloğlu, “İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında İran, İsrail ve Irak hava sahalarını kapatma kararı aldı. Üstelik Katar, Bahreyn ve Kuveyt de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM’lar yayınladı.” dedi.

SALDIRILAR SONRASI YOLCU UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Sivil uçuş konusunda sektörü sıkı bir şekilde takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Mevcut durumla ilgili olarak Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İran’daki uçakları bulunuyor. Bu süreç neticesinde uçakları ülkeye getirmek için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Benzer bir süreç 12 günlük çatışma döneminde de uygulanmıştı.” şeklinde konuştu. Uraloğlu, bölgede süregelen riskler doğrultusunda, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e olan tüm uçuş seferlerinin 2 Mart tarihine kadar iptal edildiğini belirtirken, “Ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yapılacak seferleri de gelişmelere göre günlük olarak iptal ediyoruz. Savaş veya saldırı durumu bir an önce sona ermeli.” ifadelerini kullandı.

