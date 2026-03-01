İran Hürmüz Boğazı’na Abluka Uyguladı

Bölgede artan askeri gerilim, dünyanın en önemli su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğini neredeyse durma noktasına getirdi. Güvenlik riskleri nedeniyle bazı petrol ve ticaret firmaları, bu bölge üzerinden yapılan sevkiyatları geçici olarak askıya aldıklarını bildirdi. İran Haber Ajansı “Fars”, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ablukanın sürdüğünü duyururken, “Al Arabiya” kaynakları, İran parlamentosunun petrol yollarına erişimi kısıtlayarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını onayladığını belirtti. Bu gelişmeler, küresel petrol tedarikinde ciddi gecikmeler meydana gelebileceğini işaret ediyor.

GEMİLER GÜVENLİ LİMANLARDA BEKLETİLECEK

Büyük bir ticaret şirketinin üst düzey yöneticisi, “Reuters” ile yaptığı görüşmede, mevcut riskler nedeniyle gemilerini birkaç gün daha bulundukları yerlerde tutma kararı aldıklarını ifade etti. Şirketler, çatışma ortamı sona erene kadar tankerlerin açık denize çıkmalarını engelleyerek olası saldırıların önüne geçmeyi amaçlıyor.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİLLİK SEVKİYAT RİSK ALTINDA

Hürmüz Boğazı, Arap Yarımadası ile İran arasında yer almakta ve küresel petrol ticaretinin hayati bir yolu olarak kabul ediliyor. Bu boğaz üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve türevleri taşınıyor.

KÜRESEL ARZ ŞOKU

Uzmanlar, bu stratejik geçiş güzergahında yaşanabilecek herhangi bir uzun süreli aksamanın, küresel enerji piyasalarında arz şokuna yol açabileceği ve fiyatların sert şekilde artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

