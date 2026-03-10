BioNTech Kurucuları Görev Değişikliği İçin Hazırlanıyor

BioNTech, kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin görevlerini devretme kararı aldığını açıkladı. 2026 yılına kadar tamamlanması planlanan bu değişim ile ikili, “yeni nesil mRNA inovasyonlarının” araştırma ve geliştirilmesine odaklanacak yeni bir şirket kuracak. BioNTech ise mevcut klinik geliştirme aşamasındaki ürün adaylarına ve endüstriyel ilaç modeline devam edecek. Bu kararın hemen ardından, BioNTech hisseleri Frankfurt Borsası’nda yaklaşık yüzde 18 oranında düşüş gösterdi. Ayrıca, BioNTech Denetleme Kurulu, Şahin ve Türeci’nin yerine geçecek isimler için arama sürecine de başladı. Şirket, yeni kurulacak şirkete belirli haklar ve mRNA teknolojileriyle katkıda bulunacak; karşılığında azınlık hissesi, kilometre taşı ödemeleri ve lisans ücretleri alacak. Yüksek AR-GE maliyetlerinden ötürü, BioNTech 2025 yılında zarar açıkladı.

YÜKSEK AR-GE HARCAMALARI ZARAR GETİRDİ

BioNTech, 2025 yılı finansal raporunu da açıkladı. Şirket, devam eden yüksek araştırma ve geliştirme harcamaları sonucunda o mali yılı zarar ile tamamladı. 2024’de 665,3 milyon avroluk net zarar, 2025’te 1,12 milyar avroya ulaştı. Buna karşın, şirketin 2025 yılı geliri bir önceki yıla göre hafif bir artış göstererek 2,87 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu artışta, ABD merkezli ilaç firması ile kurulan stratejik ortaklıkların sağladığı kazançlar etkili oldu. BioNTech, 2026 yılı için aşı talebindeki düşüş devam ederse gelirin 2-2,3 milyar avro seviyesine gerilemesini öngörüyor. Bu gelirin, beklenen 2,2 ila 2,5 milyar avro seviyesindeki AR-GE maliyetlerini karşılaması hedefleniyor.

GÜÇLÜ MALİ YAPI GÜVENCE SAĞLIYOR

Finans Direktörü Ramon Zapata, finansal verilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Gelecek yıllarda planladığımız çok sayıda ürün lansmanına hazırlanırken, sağlam mali yapımız AR-GE faaliyetlerimizi ileriye taşıyor.” diyerek güçlü bir finansal pozisyona sahip olmanın riskleri azalttığını vurguladı. 2020 yılında ABD’li bir firma ile iş birliği yaparak kısa sürede Kovid-19’a karşı en çok satan aşıyı geliştiren BioNTech, salgın döneminde mRNA aşısıyla milyarlarca avro kazanç elde etti. Şirket, 2030 yılına kadar kanser tedavisi alanında birçok ilaç adayı için ruhsat başvurusu yapmayı planlıyor.