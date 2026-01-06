Birleşmiş Milletler Libya’daki Gerilimi Kaygıyla İzliyor

Birleşmiş Milletler, Libya’daki Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi arasındaki ilişkiler hakkında bir tutum sergiledi. İlgili açıklamada, Bingazi ile Trablus’ta bulunan meclisler arasındaki ihtilaf nedeniyle Libya Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni yönetiminin, 10 yılı aşkın bir süredir belirlenememiş olduğu ifade edildi.

GERİLİMDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasında artan gerilim dolayısıyla derin bir kaygı duyulduğu belirtildi.

TARAFLARA DİYALOG ÇAĞRISI

Her iki tarafa da tek taraflı adımlardan uzak durmaları çağrısında bulunarak, Yüksek Seçim Kurulu’nun bugüne kadar birliği koruyan ve seçimlerin yönetiminde teknik kapasitesini kanıtlayan az sayıda ulusal kurumlardan biri olduğu kaydedildi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU İLE ÇALIŞILACAK

Birleşmiş Milletler’in bu anlaşmazlığın çözümüne destek olmaya hazır olduğu ve uygulanabilir bir seçim sürecinin sağlanması için İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulu ile işbirliği yapmaya devam edeceği bildirildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE DEVLET YÜKSEK KONSEYİ ARASINDAKİ GERİLİM

Devlet Yüksek Konseyi, Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanını seçmek üzere bir oturum düzenlediğini duyurdu. Bu oturuma Konsey üyelerinden 108 kişi katıldı ve yapılan seçimde, 63 oy alan Salah el-Kımişi Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanı olarak belirlendi. Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale’yi Libya’nın krizden kurtulmasını istememekle itham etti ve İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerde başarılı olduğunu vurgulayarak yönetim değişikliğinin gereksiz olduğunu ifade etti. Libya Temsilciler Meclisi ile Trablus’taki meclisin üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yönetiminin belirlenmesi konusunda süregelen bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bu sorun, ülkede yıllardır başkanlık ve genel seçimlerin gerçekleştirilememesine neden oluyor.