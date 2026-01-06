Birleşmiş Milletler Libya’daki Tırmanan Gerilim Üzerine Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler, Libya’da Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi arasındaki ilişkiler hakkında bir tutum belirledi. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu’ndan yapılan açıklamada, Bingazi ve Trablus meclisleri arasındaki ihtilaf yüzünden Libya Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni yönetiminin 10 yılı aşkın süredir atanamadığı ifade edildi.

GERİLİMDEN ENDİŞE DUYULUYOR

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki artan gerginlik nedeniyle derin endişeler dile getirildi. Açıklamada iki tarafa da tek taraflı adımlardan kaçınmaları yönünde bir diyalog çağrısı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu’nun bugüne kadar birliğini koruduğu ve seçim süreçlerinde yeterliliğini kanıtladığı kaydedildi.

TARAFLARA DİYALOG ÇAĞRISI

UNSMIL, bu anlaşmazlığın çözümünde taraflara destek sunmaya hazır olduklarını açıkladı ve uygulanabilir bir seçim sürecinin desteklenmesi amacıyla İmad es-Sayih başkanlığındaki Yüksek Seçim Kurulu ile iş birliğine devam edeceğini belirtmiş oldu.

YÜKSEK SEÇİM KURULU İLE ÇALIŞILACAK

Devlet Yüksek Konseyi, önceki gün Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanını seçmek için bir toplantı düzenledi. Konsey üyelerinden 108 kişinin katıldığı bu oturumda, yapılan seçimde 63 oy alan Salah el-Kımişi, Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanı olarak seçildi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE DEVLET YÜKSEK KONSEYİ ARASINDAKİ GERİLİM

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale’yi Libya’nın krizden kurtulmasını istememekle itham etti. Salih, İmad es-Sayih liderliğindeki Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçimlerde başarılı olduğunu ve yönetimin değiştirilmesinin gereksiz olduğunu vurguladı. Libya Temsilciler Meclisi ile Trablus’taki meclisin üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yönetimiyle ilgili anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bu durum, ülkede yıllardır başkanlık ve genel seçimlerin yapılmasını engelliyor.

