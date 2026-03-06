Muzaffer Yıldırım’ın Şirketlerine TMSF Kayyum Atandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASI

İstanbul’da uyuşturucu ve fuhuş iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Muzaffer Yıldırım hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunu içeren bir soruşturma yürütülüyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Şüphelinin sahip olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 6 şirketle ilgili olarak Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF’nin kayyum olarak atanması kararlaştırıldı. Açıklamada, soruşturmanın detaylı ve titiz bir şekilde sürdüğüne dikkat çekildi.