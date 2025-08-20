BIST 100 11 Bin Seviyesini Aştı

BIST 100 ENDİKSİ YENİ REKOR DÜZEYDE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,11 artış gösterdi. Sektörler arasında iletişim endeksi yüzde 2,36 ile en çok kazandıran olurken, tek kaybettiren endeks ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA VERİ GÜNDEMİ

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına odaklanıyor. BIST 100 endeksi, teknoloji endeksinin liderliğinde meydana gelen genel alımların etkisiyle rekor seviyelere yakın bir seyirle günü kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ile banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puanları ise destek konumlarına sahip.