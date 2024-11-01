“BIST 100’de En Yüksek Yükselen Hisseler”

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında bugün en fazla değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralandı: REEDR, 24,00 TL ile artış %9,95, EUPWR, 35,44 TL ile artış %6,36, TUKAS, 6,95 TL ile artış %5,46, ASELS, 63,85 TL ile artış %4,93 ve MIATK, 43,94 TL ile artış %4,32.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de ise bugün en çok değer kaybeden 5 hisse şu şekilde belirlendi: BTCIM, 156,20 TL ile düşüş -3,40%, ULKER, 122,10 TL ile düşüş -2,79%, BRSAN, 472,00 TL ile düşüş -2,83%, PEKGY, 4,18 TL ile düşüş -2,11% ve ANSGR, 83,80 TL ile düşüş -2,61%.

GENEL DURUM

Borsa İstanbul genelinde ise PATEK, SOKE ve ISGSY, tavan fiyatına ulaşarak en çok kazandıran hisseler arasında yer aldı. Günün en çok kaybettiren hisseleri arasında ise TSGYO, ISKPL ve KOCMT bulunuyor. Kaynak: BİST