Yaban Hayatında Kızıl Geyiklerin Büyüleyici Anları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği fotokapanlarla ilginç görüntüler elde etmeye devam ediyor. Son kayıtlarda, kızıl geyiklerin su birikintisi etrafındaki anları dikkatleri üzerine çekti.

GEYİKLERİN SUDAKİ HAREKETLERİ

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, birçok kızıl geyiğin su birikintisi içerisindeki ve çevresindeki hareketleri, izleyenlere adeta bir dans gösterisi sergiliyormuş gibi bir izlenim sundu. Geyiklerin suya yansıyan siluetleri görsel bir şölen oluşturdu.

DOĞA BİZİ ŞAŞIRTABİLİR

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, “Doğa bazen şaşırtır. Fotokapanlarımıza yansıyan bu anlar, yaban hayatının ne kadar büyüleyici ve eşsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu” denildi.

DOĞANIN GÖZLEMCİLERİ

Yetkililer, fotokapanların doğaya zarar vermeden gerçekleştirilmiş gözlemler açısından önemli bir işlev taşıdığını belirterek, bu tür görüntülerin doğal yaşamın korunması yönünde farkındalığı artırdığını vurguladı.