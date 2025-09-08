BİST 100 Düşüş Yaşıyor, Altın Rekor

Cuma günü 10.729,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, CHP’de yaşanan gerginliklerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,38 değer kaybıyla 10.473,33 puanda seyrediyor. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 düşüş gösterdi. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9’u yeni başlangıçta değer kazanırken, 90’ı ise geriledi. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

ALTINDAN REKOR BÜYÜYOR

Uluslararası piyasalarda saat 15.12 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 147,8 seviyesinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar, 41,26 liradan, euro ise 48,44 liradan satılıyor. Dolar/TL kuru için bu seviye rekor olarak kaydedildi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1 artışla 3 bin 622 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Gram altın, serbest piyasada 4 bin 805 lirayı görürken, şu anda 4 bin 800 lirada işlem görüyor. Bu rakam, gram altının rekor seviyesi olarak tarihe geçti. Kapalıçarşı’da çeyrek altının fiyatı ise 7 bin 928 lira olarak belirlendi.