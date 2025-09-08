BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti!

Ekonomi

BIST 100 ENDİKSİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Cuma günü 10.729,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde CHP’de yaşanan gerginliklerin etkisiyle yüzde 2,38 değer kaybederek 10.473,33 puana geriliyor. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 düşüş gösteriyor. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9’u yükselirken, 90’ı ise geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

ALTINDA YENİ REKORLAR

Uluslararası piyasalarda saat 15.12 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1729, sterlin/dolar paritesi 1,3534 ve dolar/yen paritesi 147,8 seviyelerinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,26 liradan, euro ise 48,44 liradan satılıyor. Dolar/TL kuru bu seviyeleriyle rekor seviyeye ulaşıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu ise yüzde 1 artışla 3 bin 622 dolarla yeni bir rekor kırdı. Gram altın serbest piyasada 4 bin 805 lirayı test ederken, şu an 4 bin 800 lirada işlem görüyor. Bu veri, gram altının güncel rekor seviyesini oluşturuyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın ise 7 bin 928 liradan işlem görmeye devam ediyor.

