BIST 100 Endeksi Günü Rekorla Tamamladı

BIST 100 ENDİKSİ YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 254,37 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 249 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 2,87 oranında yükseliş yaşadı. Sektör endeksleri arasında iletişim yüzde 4,22 ile en fazla artışı sağlarken, turizm sektörü yüzde 1,74 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. Altın ve gümüş fiyatları toparlanma sürecine girmişken, küresel piyasalarda karışık bir görünüm sergileniyor.

BIST 100 REKOR TAZELEDİ

Yurt içinde BIST 100 endeksi, günü genel alımlarla kapatarak 13.926,55 puana ulaşarak yeni bir rekor tazeledi. Öte yandan, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında aylık yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon rakamları, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 27,17 olarak belirlendi.

VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE’nin aylık bazda yüzde 4,21 oranında artış göstereceğini öngörmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, 2023 yılı için sepette 428 madde ve 972 madde çeşidi dikkate alınacak. Analistler, yurt içinde yarın reel efektif döviz kuru ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu ve yurt dışında dünya genelindeki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gibi yoğun bir veri gündeminin izleneceğini belirtti. Ayrıca BIST 100 endeksinin 14.000 ve 14.100 puanının direnç, 13.700 ve 13.600 puanlarının ise destek seviyeleri olduğunu ifade ettiler.