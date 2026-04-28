BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

GÜN İÇİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Günün ilk kısmında yükseliş eğiliminde olan BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 157,07 puan ve yüzde 1,09 artışla 14.566,14 puana ulaştı.

İşlem hacmi toplamda 86,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,45 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla artış gösteren metal eşya makine sektörü, yüzde 3,11 ile dikkat çekerken, en fazla değer kaybeden ise finansal kiralama faktoring oldu ve yüzde 2,2’lik düşüş yaşadı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı’nın hafta sonu İran ile müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran’ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna dair gelen haberlerle birlikte pozitif bir trend gözlemleniyor.

GÜN ÜZERİNDE ETKİLERİ İZLENİYOR

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu’daki gelişmelere dair gelecek haberlerin yanı sıra ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksine de dikkat çekileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek seviyeleri olduğu ifade ediliyor.