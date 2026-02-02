BIST 100 Endeksinde Bugün En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler: 02.02.2026

bist-100-endeksinde-bugun-en-cok-yukselen-ve-dusen-hisseler-02-02-2026

BIST100 endeksi günü yüzde 1,57 değer kaybıyla 13.620,95 puandan kapatmış durumda.

YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında bugün en çok değer kazanan 5 hisse şu şekilde sıralandı: DSTKF 827,50 +27,50 +%3,44, GENIL 123,90 +3,40 +%2,82, BSOKE 28,00 +0,680 +%2,49, MAGEN 42,28 +0,98 +%2,37 ve AEFES 19,64 +0,43 +%2,24.

DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de bugün en çok değer kaybeden 5 hisse ise şöyle belirlendi: TRALT 49,20 -5,40 -%9,89, TRMET 132,10 -11,400 -%7,94, GRSEL 353,00 -27,25 -%7,17, TUPRS 229,60 -15,20 -%6,21 ve TRENJ 102,20 -5,800 -%5,37.

