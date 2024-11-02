“BIST 100’ün İnsaat Sektörüyle Yükselişi”

BİST 100 ENDESİ KAPANIŞTA ARTIŞ GÖSTERDİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, inşaat sektörü hisselerinin %2,53 oranında kazandırmasıyla günü %0,24 artışla, 8.885,00 puan seviyesinde kapattı. Bir önceki kapanışa göre 21,12 puanlık bir artış yaşanırken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık endeksi %0,56 oranında gerilerken, holding endeksi %0,07 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan inşaat sektörü %2,53 ile başı çekerken, %0,88’lik kayıpla sigorta sektörü en fazla değer kaybeden oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK GÖRÜNTÜ

Küresel piyasalarda, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle belirsizlikler ve teknoloji hisselerindeki satışlar dikkate alındığında karışık bir görünüm hakim. Ayrıca, Ekim ayına ait tarım dışı istihdam verisi 12 bin kişilik artışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kaldı. Ortalama saatlik kazançlardaki %0,4’lük artış ise beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor.

Analistler, söz konusu veriler ışığında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ve para piyasalarında gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz oranlarının 25 baz puan düşeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor. Aralık ayında bir faiz indirimi daha olacağına yönelik beklentiler ise %81 seviyesine ulaştı.

ABD’deki Ekim ayında yaşanan güçlü kasırgalar ve işçi grevlerinin etkisiyle tarım dışı istihdam verisinin olumsuz etkilendiği belirtilirken, işsizlik oranında önemli bir etki yaratılmadığı vurgulanıyor. Bu akşam kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) Türkiye değerlendirmesinin izleneceği ifade ediliyor. Ayrıca, gelecek hafta yurt içinde enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları piyasaların dikkatini çekecek.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde direnç seviyeleri 9.000 ve 9.100 puan olarak öne çıkarken, destek seviyeleri ise 8.800 ve 8.700 puan olarak belirlenmiş durumda.

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin %2,46 artış göstereceğini öngörüyor. Buna dayanarak yıllık enflasyon %49,38’den %47,98’e gerileyebilir. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon tahmini ise %44,23 seviyesinde. Kaynak: CNBC-E