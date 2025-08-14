Bitcoin, 124 Bin Dolara Ulaştı!

BITCOIN’DE YENİ BİR REKOR KIRILDI

Bitcoin, Asya’daki erken işlemler sırasında yüzde 1’in üzerinde bir değer kazanarak 124.480,82 dolara ulaşarak tarihi bir zirveye çıktı. Bu önemli artış kripto para piyasasında heyecan yarattı.

ETHEREUM DA YÜKSELİYOR

Piyasa değeri açısından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH), 2021 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. ETH, 4.784,72 dolara kadar yükseldi. Bitcoin şu an yüzde 0,37’lik bir artışla 123.393 dolardan işlem görüyor. Ayın başından itibaren değer kazanımı ise yaklaşık yüzde 6 seviyelerinde.

BITCOIN’İN YÜKSELİŞ NEDENLERİ

Bitcoin’in 2025’teki değer artışının en önemli sebeplerinden biri, Başkan Donald Trump’ın yeniden görece gelmesi ile birlikte kripto para sektöründe serbestleşme adımlarının atılması olarak değerlendiriliyor.