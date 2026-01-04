Bitcoin 91 Bin Doları Aşarak Yükselişini Sürdürüyor

bitcoin-91-bin-dolari-asarak-yukselisini-surduruyor

DÜNYA GENELİNDEKİ KRİPTOLARDA BÜYÜK HAREKETLİLİK

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, Asya piyasalarındaki hareketliliğiyle birlikte hafta sonunda 91.000 doları aştı. Son yedi günde yaklaşık %4 oranında değer kazanan Bitcoin, yılın ilk günlerinden itibaren artan bir ivme sergiliyor. Uzmanlara göre, bu artışın nedenlerinden biri Venezuela’daki siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin artması. Böyle kriz dönemlerinin, yatırımcıları geleneksel finansman sistemlerinden uzaklaştırarak alternatif varlıklara, özellikle kripto para birimlerine yönlendirdiği ifade ediliyor.

ALTCOINLERDE DE GÜÇLÜ PERFORMANS

Kripto piyasasındaki hareketlilik yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum, gün içerisinde yaklaşık %1 artışla 3.150 dolara yaklaşırken, haftalık getirisi %7 seviyesine ulaştı. Solana’nın da günlük %1,6’lık bir yükseliş ile son bir haftada %8’in üzerinde prim yaptığı gözlemleniyor. XRP, 2 dolarlık eşiği aşarak günlük %0,6, haftalık bazda ise %10’a yakın bir artış kaydetti. Cardano’da ise sınırlı bir artış gözlemlenirken, haftalık kazanç %8 olarak belirlendi.

KRİPTO PİYASASI TOPLAM DEĞERİ YÜKSELİYOR

Yılın başlangıcından bu yana, kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolara ulaştı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin kısa vadede dalgalanmalara yol açabileceğini, ancak altcoinlerin güçlü performansının piyasalara olan güvenin yavaş yavaş yeniden tesis edildiğini gösterdiğini vurguluyor.

